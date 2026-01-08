Test Marstek Venus E : la station d’énergie au rapport qualité/prix imbattable

Design raffiné et compact, capacité et puissance suffisantes ou encore simplicité d’utilisation « plug-and play » ; autant de qualités que Marstek met en avant pour sa Venus E 3.0. Mais une fiche technique attirante suffit-elle pour rendre cette station de stockage énergétique parfaite pour l’autoconsommation résidentielle ? La réponse dans notre test.

9/10 Marstek Venus E 5,12 kWh 1499€ Voir le verdict Excellent rapport qualité/prix

Simplicité d’installation et d’utilisation

Efficacité RTE

Durée de vie élevée des batteries

Puissance de charge et de décharge élevée Logiciel perfectible

Pas de roulettes

Surfant sur la démocratisation de la production solaire résidentielle en autoconsommation, principalement portée par la chute du prix des panneaux solaires ces dernières années, plusieurs constructeurs se sont lancés sur un nouveau marché : celui des stations de stockage d’énergie dites « portables ». Le concept est plutôt simple : maximiser l’utilisation de l’énergie électrique produite par des panneaux solaires, en stockant le surplus dans une grosse batterie pour la réinjecter ensuite dans son réseau électrique lorsque le besoin s’en fait sentir (typiquement en fin de journée ou en soirée).

Marstek fait ainsi partie des fabricants proposant depuis quelque temps différents systèmes domestiques de stockage d’énergie. Au sein de sa gamme, on trouve plus particulièrement la Venus E 3.0, un système de stockage dit « pur AC » qui ne possède pas de connexion directe avec les panneaux solaires et se charge donc exclusivement via le réseau électrique domestique.

💰 Prix et disponibilité

La Venus E est commercialisée sur le site du fabricant mais aussi chez de nombreux revendeurs. Sur le site de Marstek à l’heure où nous bouclons ces lignes, elle est proposée au prix de 1499€ au lieu de 1799€. Ce qui revient à payer 273€ pour 1 kWh.

C’est un prix très attractif mais attention l’onduleur solaire n’est pas inclus puisque la Venus E est conçue pour s’intégrer dans un système déjà existant. Ceux qui souhaitent relier la venus E à des panneaux solaires devront prévoir en plus un ou plusieurs onduleurs photovoltaïques (entre 120 et 1000€ – voire plus – selon la puissance et les modèles).

👩‍🎨 Design

Relativement compacte avec ses dimensions de 480 x 620 x 150 mm (soit une réduction d’environ 38% du volume par rapport à la version précédente de ce système de stockage d’énergie si l’on en croit le constructeur), la Venus E 3.0 n’en est pas moins particulièrement lourde, la faute bien entendu aux batteries intégrées. Avec 60 kg environ sur la balance, hors de question de prendre le risque de déplacer ou d’installer cette station seul, surtout que le constructeur a eu la mauvaise idée de remplacer les roulettes présentes sur la version 2.0 par de simples pieds en caoutchouc.

On appréciera en revanche la présence dans le bundle d’une équerre de fixation murale ; le poids élevé de la batterie de stockage solaire (une autre dénomination pour ce type de système) exigera cependant de vérifier la capacité portante du mur avant de procéder à son installation.

La connectique est quant à elle placée sur les côtés de la station, protégée par deux volets qui assurent une étanchéité à la poussière et à l’eau (la Venus E 3.0 est certifiée IP65). Leur ouverture – assez difficile – complique toutefois l’accès aux poignées latérales utilisées pour déplacer le système.

⚙️ Venus E 3.0 : des caractéristiques à la pointe de la technologie

Stockage disponible : 4,5 kWh (5,12 kWh -12% de réserve)

: 4,5 kWh (5,12 kWh -12% de réserve) Prise AC : entrée/sortie

: entrée/sortie Puissance max en entrée (recharge) : 2500W

: 2500W Puissance max en sortie (décharge) : 800W/2500W (débridé)

: 800W/2500W (débridé) Puissance max de la prise off-grid : 2500W, 3500W pendant 10s

: 2500W, 3500W pendant 10s Dimensions (L × P × H) : 480 × 153 × 624 mm

: 480 × 153 × 624 mm Poids : 60 Kg

: 60 Kg Garantie : 10 ans

: 10 ans Indice de protection : IP65

Réseau : Ethernet, WiFi, Bluetooth, RS-485

Affichant une capacité totale de stockage de 5,12 kWh, la Venus E 3.0 utilise des batteries LiFePO4 (phosphate de fer et de lithium) réputées pour leur stabilité thermique et leur sécurité chimique. Marstek assure que ces cellules peuvent supporter plus de 6000 cycles de décharge profonde tout en conservant au moins 80% de leur capacité initiale. Bien entendu, comme n’importe quelle batterie basée sur cette technologie, une réserve de sécurité empêche une décharge totale qui endommagerait le système ; point positif, il est possible de personnaliser cette profondeur de décharge (entre 12% et 70% de réserve).

La puissance maximale vers et depuis le réseau électrique domestique atteint par défaut 800W, mais il est possible de la débrider à 2500W sous conditions*, voire de grimper jusqu’à 3500W de manière temporaire (10s max). En cas de coupure de courant, une prise spécifique « Off-grid » supplémentaire permet de fournir jusqu’à 2500W à un ensemble d’appareils que l’utilisateur jugera essentiel, avec un temps de commutation inférieur à 15 ms.

La Venus E 3.0 est en outre dotée de connectivité Bluetooth et WiFi (en 2,4 GHz) afin de communiquer avec l’application dédiée de gestion sur smartphone (Android ou iOS) et le module CT-002 optionnel, ce dernier s’avérant indispensable pour utiliser la station de stockage d’énergie à son plein potentiel. Enfin, deux prises RJ45 – un port RS-485 et un port Ethernet – sont également disponibles.

🔌 Une installation « plug-and-play », à un détail près

La Venus E 3.0 est conçue pour être opérationnelle en quelques minutes seulement : la station se connecte simplement à une prise de courant standard, via un câble spécifique fourni. Le cas échéant, les appareils « sensibles » qui devront rester alimentés en cas de coupure de courant doivent être branchés sur la prise dédiée présente sur l’un des côtés de la Venus E 3.0.

Une installation optimale nécessite impérativement un compteur intelligent pour le contrôle dynamique de l’injection de courant. La station de Marstek est compatible avec différents produits disponibles sur le marché tels que les Shelly Pro 3EM, Everhome Ecotracker ou HomeWizard P1, mais le constructeur propose également ses propres compteurs intelligents : les CT002 et CT003.

Installé dans le tableau électrique (idéalement par un professionnel), ce compteur va détecter la production solaire excédentaire et la consommation domestique, permettant ainsi d’automatiser la charge et la décharge de la batterie.

📱 Un simple smartphone pour configurer et gérer la Venus E 3.0

La configuration initiale de la station de stockage et sa gestion quotidienne s’effectuent via une application dédiée, compatible Android et iOS. Après la création d’un compte utilisateur, il suffit de rajouter la batterie dans l’appli via une simple recherche Bluetooth, puis de configurer le réseau WiFi à utiliser. Le cas échéant, entre deux traductions approximatives, l’application indiquera si une mise à jour du firmware de la station est nécessaire.

L’application permet de choisir entre trois modes de fonctionnement : un mode autoconsommation, un mode optimisé par IA et un mode manuel. Le premier mode utilise le compteur intelligent pour surveiller la consommation domestique, ajustant automatiquement la puissance d’injection ou de charge pour maintenir l’import ou l’export d’énergie depuis/vers le réseau électrique public le plus proche possible de zéro (dans les limites de puissance vues plus haut).

Ce mode est le plus fiable puisqu’il s’appuie sur des données réelles, mais peut souffrir d’un peu de latence si la connectivité WiFi avec le compteur intelligent n’est pas parfaite (typiquement si le routeur est éloigné du compteur).

Le mode « IA » analyse de son côté les données tarifaires en temps réel de certains fournisseurs d’électricité, apprend les habitudes de consommation et analyse le niveau de batterie et les prévisions météorologiques pour ajuster automatiquement la charge lorsque l’électricité est la moins chère pour ensuite la réinjecter quand les prix sont élevés. Hélas, les fournisseurs d’énergie français ne sont actuellement pas pris en charge par l’application, limitant sensiblement l’intérêt de ce mode dans nos contrées.

Enfin, le mode manuel permet de planifier des périodes spécifiques de charge ou de décharge, ainsi que la puissance souhaitée (de 30W à 2500W) pour chaque bloc temporel. A défaut de posséder un compteur intelligent, c’est donc vers ce mode qu’il faudra se rabattre.

Pour les plus téméraires, la Venus E 3.0 permet d’utiliser une API dédiée pour la surveillance et la gestion à partir d’une plateforme domotique de type EMS (Energy Management System), telle que Home Assistant par exemple. Marstek n’assure toutefois aucun support, son utilisation se fait « à vos risques et périls ».

🔕 Une station de stockage performante et silencieuse

La puissance de charge maximale de la Venus E 3.0 (2500W, pour rappel) autorise en pratique une recharge complète de la batterie en moins de trois heures, avec des conditions d’ensoleillement maximales ou lors des charges de nuit (pour réinjecter ensuite l’énergie en journée). La station de stockage bénéficie en outre d’un excellent rendement RTE (Round Trip Efficiency, c’est-à-dire le rendement aller-retour) mesuré à environ 83%, ce qui place la Venus E 3.0 dans la fourchette supérieure du marché.

La régulation dynamique de l’injection en mode autoconsommation s’avère plutôt efficace et rapide : il ne faut que 2 à 3 secondes au système pour réagir et ajuster la puissance d’injection afin d’atteindre un point quasi nul au compteur (autour d’une dizaine de watts de consommation résiduelle en réalité).

La gestion thermique est également très convenable, avec un refroidissement passif qui s’avère parfaitement efficace (et totalement silencieux, par définition). La température de surface de la Venus E 3.0 reste dans des limites acceptables, avec 35°C mesurés sur les faces avant et supérieures, et un point chaud à l’arrière – au niveau du radiateur – flirtant avec les 50°C lors des tests de charge et décharge à pleine puissance.

9/10 Marstek Venus E 5,12 kWh Une station électrique performante et pas chère 1499€ On aime Excellent rapport qualité/prix

Excellent rapport qualité/prix Simplicité d’installation et d’utilisation

Simplicité d’installation et d’utilisation Efficacité RTE

Efficacité RTE Durée de vie élevée des batteries

Durée de vie élevée des batteries Puissance de charge et de décharge élevée On n’aime pas Logiciel perfectible

Logiciel perfectible Pas de roulettes Verdict : Évolution réussie du modèle précédent du constructeur, la Venus E 3.0 de Marstek offre une puissance et une capacité de stockage largement suffisantes pour une utilisation domestique. Son prix très compétitif (aux alentours des 300 euros par kWh stocké) en fait l’une des options les plus abordables du marché. Robuste, cette station de stockage d’énergie profite également d’une excellente efficacité RTE (efficacité aller-retour) et de fonctionnalités additionnelles plutôt intéressantes. Si le mode « IA » se montre peu utile en France, il suffirait d’une simple mise à jour du logiciel pour le rendre compatible avec les offres bi-tarif (HP/HC) que proposent les différents fournisseurs d’énergie dans nos contrées. C’est d’ailleurs le seul véritable reproche que l’on pourrait faire à cette Venus E 3.0 : un logiciel perfectible, tant au niveau des fonctionnalités que des traductions. Gageons que Marstek saura rapidement corriger ces petits défauts.

En branchant ce type de station de stockage d’énergie directement à une prise électrique existante « après fusible », il existe un risque de surcharge des conducteurs partagés ; c’est pourquoi l’injection est par défaut limitée à 800 watts (soit environ 3,5A), pour rester dans les marges thermiques des conducteurs domestiques standards.

Au-delà, il devient structurellement dangereux d’utiliser une prise partagée, et l’intervention d’un électricien pour modifier l’installation électrique devient indispensable.