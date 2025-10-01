Apple M5 vs M4 : une nouvelle puce juste correcte, sans révolution

Le M5 d’Apple se distingue du M4 principalement par une mémoire cache L2 augmentée de 50 % et une RAM passée de 8 Go à 12 Go, tout en conservant une architecture CPU similaire et une fréquence d’horloge identique.

La récente fuite d’une vidéo de déballage du nouvel iPad Pro a permis de découvrir les premières spécifications du nouveau processeur M5 d’Apple, offrant ainsi l’opportunité de le comparer à son prédécesseur, le M4. Si les changements semblent minimes sur le papier, ils révèlent une stratégie d’optimisation progressive plutôt qu’une révolution technologique.

Une architecture CPU inchangée, mais optimisée

Le M5 conserve la même configuration de base que le M4, à savoir trois cœurs de performance et six cœurs d’efficacité, soit un total de neuf cœurs. La fréquence d’horloge des cœurs de performance reste également identique, fixée à 4,42 GHz. La principale différence réside dans la mémoire cache de niveau 2 (L2), qui passe de 4 Mo sur le M4 à 6 Mo sur le M5, soit une augmentation de 50 %. Cette amélioration, bien que discrète, pourrait avoir un impact notable sur les performances globales, notamment en réduisant les temps de latence et en optimisant le traitement des données.

Selon les rumeurs, le M5 serait gravé en 3 nm de deuxième génération (N3P), une technologie déjà utilisée pour les puces A19 et A19 Pro. Cette finesse de gravure permettrait à Apple d’augmenter les performances sans accroître la consommation énergétique. Certains observateurs suggèrent que les cœurs d’efficacité du M5 pourraient bénéficier des mêmes avancées architecturales que celles observées sur l’A19 Pro, où une hausse de performance de 29 % avait été enregistrée sans augmentation de la consommation par rapport à l’A18 Pro.

Le nouvel iPad a plus de RAM

L’un des changements les plus marquants concerne la quantité de RAM. Le modèle 13 pouces de l’iPad Pro équipé du M5 dispose désormais de 12 Go de mémoire vive, contre 8 Go pour la génération précédente. Cette augmentation de 50 % devrait se traduire par une meilleure gestion du multitâche, une accélération des tâches liées à l’intelligence artificielle, ainsi qu’une capacité accrue pour les applications gourmandes, comme les jeux AAA. Il est probable qu’Apple ait décidé d’augmenter la quantité minimale de RAM pour ses appareils haut de gamme, afin de répondre aux exigences croissantes des logiciels et des utilisateurs.

Une évolution modérée

À ce stade, les informations disponibles confirment que le M5 représente une évolution modérée par rapport au M4. Les gains en performance, bien que réels, ne semblent pas justifier un changement immédiat pour les utilisateurs déjà équipés d’un appareil doté du M4. Cette approche reflète une tendance chez Apple : privilégier l’optimisation et l’efficacité plutôt que des sauts technologiques brutaux.

Les prochains benchmarks et tests approfondis permettront d’évaluer plus précisément l’impact de ces modifications sur l’expérience utilisateur. En attendant, le M5 s’inscrit dans une logique de continuité, avec des améliorations ciblées plutôt qu’une refonte complète.