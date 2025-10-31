Tim Cook annonce un trimestre record pour Apple grâce à la gamme iPhone 17

Apple prévoit un trimestre record en décembre 2025 grâce à la forte demande pour la gamme iPhone 17, malgré un léger recul des ventes dû à des contraintes d’approvisionnement au trimestre précédent.

Lors de la présentation des résultats financiers du quatrième trimestre fiscal 2025, Apple a reconnu que ses revenus issus de la vente d’iPhone avaient légèrement manqué les attentes des analystes. La société a enregistré 49,03 milliards de dollars sur ce segment, contre 50,19 milliards anticipés. Cette baisse temporaire a toutefois été expliquée par le directeur général d’Apple, Tim Cook, comme le résultat de contraintes d’approvisionnement, et non d’un ralentissement de la demande.

Selon le patron d’Apple, certains modèles de l’iPhone 17 ont rencontré des difficultés d’approvisionnement, limitant temporairement les ventes. Il a tenu à souligner que la demande restait solide et que les consommateurs manifestaient un fort intérêt pour la nouvelle gamme. « Nous sommes actuellement contraints par l’offre sur plusieurs modèles d’iPhone 17 », a-t-il précisé, tout en affirmant être « très enthousiaste quant à la performance globale de nos produits et services ».

Des prévisions optimistes pour le trimestre de décembre

Malgré ce léger recul, Apple prévoit une amélioration notable pour le trimestre en cours, qui s’achèvera en décembre. Tim Cook a indiqué que la société s’attend à réaliser « le meilleur trimestre de décembre de son histoire, tant pour l’entreprise dans son ensemble que pour la gamme iPhone ».

Cette confiance repose sur le lancement de la série iPhone 17, qui aurait suscité une forte demande à l’échelle mondiale. Plusieurs rapports récents évoquent un engouement particulier pour le modèle de base et pour la version Pro Max.

L’iPhone Air cartonne en Chine

Boudé un peu partout, c’est en Chine que l’iPhone Air trouve son public. Il y a connu un démarrage remarquable. Ce succès s’expliquerait en partie par son statut de premier iPhone compatible exclusivement avec l’eSIM dans un marché où cette technologie vient à peine d’être autorisée pour les smartphones. Selon des sources locales, les stocks auraient été écoulés en quelques heures après la mise en vente.

Des coûts de production revus à la baisse

Le coût de production de l’écran OLED de l’iPhone 17 standard a été réduit, permettant à Apple de proposer un tarif plus compétitif sans altérer sa marge. Cette optimisation pourrait contribuer à renforcer les ventes lors du trimestre en cours.

En somme, malgré un quatrième trimestre fiscal légèrement en dessous des prévisions, Apple anticipe une fin d’année particulièrement favorable, portée par la disponibilité progressive de la gamme iPhone 17 et par une demande internationale soutenue.