The Witcher 3 HD Reworked Project revient en 2021, avec une version ‘Project NextGen’

L’un des meilleurs mods graphiques pour The Witcher 3, The Witcher 3 HD Reworked Project, aura bien une version 2021. Son auteur, Halk Hogan PL, travaille sur une mouture baptisée The Witcher 3 HD Reworked Project NextGen.

Elle devrait être finalisée dans les prochains mois. En attendant, Halk Hogan distille quelques vidéos comparatives. Celle-ci-dessus est la plus récente ; vous pouvez également en découvrir une ancienne en bas de page.

Une version 12 à télécharger

La version la plus récente du Reworked Project disponible est la douzième. Elle date de septembre 2020. Les 4 fichiers nécessaires pèsent un peu moins de 10 Go.

Comme toujours, ce mod embellit les textures du jeu d’origine, sans dénaturer la direction artistique ni exiger plus de VRAM. Nous vous tiendrons informés lorsque cette version Project NextGen sera disponible en téléchargement.