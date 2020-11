The Witcher 3 s’enrichit de centaines nouveaux ennemis, armes et armures grâce au pack Shades of Iron

Depuis mai 2015, mois de sortie de The Witcher 3, pas mal de joueurs ont déjà dû vivre à plusieurs reprises les aventures du célèbre Sorceleur. Si en attendant Cyperpunk 2077, vous avez choisi de relancer une dernière fois le jeu le plus célèbre de CD Projekt RED, mais que vous en avez assez d’occire des noyeurs et autres spectres de midi vêtu de votre indéboulonnable armure du loup, voici un mod qui pourrait vous intéresser.

Baptisé Shades of Iron, ce pack, qui a nécessité plusieurs mois de développement, ajoute de nouveaux ennemis ainsi que de nouvelles armes et armures au titre. Au menu : 125 ennemis supplémentaires, 542 objets, 26 sets d’armure et 36 armes. Bien sûr, tout ceci s’ajoute au contenu existant.

La RTX 3090 tente la 8K sur Crysis 3, The Witcher 3, Horizon Zero Dawn et FF XV

Compatible avec d’autres mods

L’autre bonne nouvelle, c’est que ce pack Shades of Iron est compatible avec la plupart des autres mods. Cela inclut donc l’excellent The Witcher 3 HD Reworked Project.

Vous pouvez télécharger Shades of Iron sur le NexusMods. Le fichier pèse 2,5 Go. La procédure d’installation est décrite dans la page de présentation. Ci-dessus, une séquence de gameplay illustrative de presque 20 minutes.

Au passage, rappelons qu’un The Witcher 3 avec du ray tracing en 4K à 60 ips est actuellement en préparation. Confié à Saber Interactive et baptisé The Witcher 3 Wild Hunt – Complete Edition, il débarquera l’année prochaine. Il sera disponible sur PC, Xbox Series X/S et PlayStation 5.

Source : DSOGaming