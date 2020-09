La version 12 du The Witcher 3 HD Reworked Project est terminée

Depuis plusieurs semaines, le moddeur Halk Hogan travaille sur la version 12 de son mod The Witcher 3 HD Reworked Project. Il témoignait régulièrement de l’avancement par l’intermédiaire de vidéos. L’individu a désormais terminé cette version 12 et la propose en téléchargement.

Pour célébrer cette sortie, Halk Hogan publie une nouvelle séquence illustrative.

Un The Witcher 3 avec du ray tracing en 4K à 60 ips est en préparation

Une version 12 bien mystérieuse

Comme toujours, ce mod The Witcher 3 HD Reworked Project améliore les textures du jeu éponyme ; cela, sans dénaturer la direction artistique ni alourdir la quantité de VRAM requise.

Cette fois, Halk Hogan ne précise pas les éléments sur lesquels il s’est attardé. En effet, dans le descriptif, s’il est écrit que la version 10 améliore « presque tout, à commencer par l’environnement – le terrain, les bâtiments, les rochers, l’eau, la végétation, jusqu’aux PNJ et aux animaux » et que la version 11 ajoute « beaucoup plus de contenu (y compris Toussaint) et un meilleur niveau de qualité », pour la version 12, l’auteur reste plus mystérieux. Il se contente d’indiquer qu’elle offre « une nouvelle expérience visuelle pour The Witcher 3 ; téléchargez et voyez par vous-même ! 🙂 ».

Toutefois, étant donné la qualité des précédentes versions, vous pouvez vous rendre sur le nexusmod pour y télécharger les 9,3 Go requis sans trop d’inquiétude.