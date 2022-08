Thermaltake propose des ventilateurs avec pales interchangeables

Après avoir étoffé son catalogue de boîtiers avec The Tower 500, Thermaltake dégaine un nouveau ventilateur, le SWAFAN 12/14 RGB. La particularité de ce modèle : les pales sont interchangeables. Cela permet de changer leur orientation, donc le sens du flux d’air, et aussi de faciliter le nettoyage. Notez que les deux jeux de neuf pales ont des caractéristiques différentes.

Dans son communiqué, la société explique : « Le nom de SWAFAN 12/ 14 RGB Radiator Fan vient de « swap fan » ; il est doté d’une conception de pales de ventilateur interchangeables, ce qui offre plus de flexibilité lors de la construction d’un PC puisque les utilisateurs peuvent ajuster la direction du flux d’air en échangeant simplement les pales de ventilateur incluses dans l’emballage. […] ce design permet aux utilisateurs de tester et ajuster l’orientation du flux d’air et ainsi d’obtenir le flux d’air le plus optimal dans le boîtier sans dévisser les ventilateurs installés à chaque fois. En outre, il est facile pour les utilisateurs de nettoyer les pales des ventilateurs en les retirant simplement. […]. En plus de cela, nous incluons un lubrifiant de roulement pour que vous puissiez prendre soin de votre ventilateur après de multiples échanges. »

Guide d’achat : gaming ou classique, quel boîtier choisir pour son PC ?

Spécifications

Le SWAFAN 14 RGB a des dimensions de 140 x 140 x 25 mm ; le SWAFAN 12 RGB de 120 x 120 x 25 mm. Thermaltake livre ces ventilateurs avec des pales « Fan Blade 1 (Black Labeled) » préinstallées et un jeu de pales « Fan Blade 2 (Silver Labeled) ». La vitesse de rotation est comprise entre 500 et 2000 tr/min quel que soit le format et le jeu de pales, mais les performances de refroidissement varient. La durée de vie est estimée à 40 000 heures.

Configuration SWAFAN 14 RGB avec Fan Blade 1 (Black Labeled) SWAFAN 14 RGB avec Fan Blade 2 (Silver Labeled) SWAFAN 12 RGB avec Fan Blade 1 (Black Labeled) SWAFAN 12 RGB avec Fan Blade 2 (Silver Labeled) Pression d’air maximale 3,12 mm-H2O 2,59 mm-H2O 2,58 mm-H2O 2,19 mm-H2O Débit d’air maximal 77,6 CFM 71,3 CFM 53,02 CFM 54,85 CFM Volume sonore maximal 34,5 dB-A 40,5 dB-A 30,5 dB-A 36,5 dB-A

Concernant l’aspect RGB, les ventilateurs comportent 30 LED en tout : 12 à l’avant, 6 au milieu et 12 à l’arrière. Les effets lumineux peuvent être réglés via les logiciels NeonMaker ou TT RGB Plus 2.0.

Source : Thermaltake