TSMC envisagerait de baisser les prix du 3 nm pour attirer les clients

Nous vous en parlions en début d’année, les rendements du N3 de TSMC seraient excellents, mais le carnet de commandes du fondeurs serait moins garni qu’autrefois. Le DigiTimes rapportait que plusieurs clients de TSMC, à savoir AMD, NVIDIA, Intel et MediaTek, avaient revu leurs commandes à la baisse. Un nouveau report, publié par MyDrivers cette fois, suggère que TSMC va baisser ses tarifs afin de stimuler l’intérêt des concepteurs de puces.

Le fondeur taïwanais ne communique pas publiquement le prix de ses wafers. Cependant, fin novembre, une fuite a fourni quelques montants : un wafer N3 coûterait deux fois plus cher qu’un wafer N5. Si ces processus de gravure et ses dérivés (N3E, N3P, N3S et N3X) sont à la pointe de ce qui se fait actuellement, les concepteur qui peuvent se les offrir ne sont pas légion. C’est une technologie très coûteuse à utiliser, qui n’est donc pas adaptée à la majorité des produits grand public. Les concepteurs de puces peuvent bien sûr répercuter une partie des coûts sur les prix de vente finaux de leurs produits, mais cela a pour conséquence directe de les rendre inaccessibles à de plus en plus de clients ; les produits gravés en 5 nm, comme les GeForce RTX 4000 et les Radeon RX 7000, sont loin d’être grand public pour le moment.

Concernant le N3, actuellement, hormis Apple, nous ne savons pas si d’autres sociétés l’exploitent. La plupart des gros clients du fondeur taïwanais viseraient plutôt les nœuds N3E, N3P, N3S et N3X.

Le N3B utilisé uniquement par Apple ?

Szeho Ng, analyste chez China Renaissance, résume : « Nous pensons que la montée en puissance du N3 sera significative au second semestre 2023, lorsque la version optimisée, le N3E, sera prête. Les principaux clients dans le domaine du HPC (AMD, Intel), des smartphones (QCOM, MTK) et des ASIC (MRVL, AVGO, GUC) resteront probablement dans la catégorie N4/5 et choisiront le N3E pour leur première incursion dans la catégorie N3, selon nous. En attendant, nous pensons que l’adoption du N3 de base (alias N3B) sera largement limitée aux produits Apple. »

Comme rappelé ci-dessus, les générations de GPU actuelles, Ada Lovelace et RDNA 3, ainsi que les CPU Zen 4, sont basés sur le 5 nm et son dérivé 4 nm. Les sorties de ces produits rythmeront certainement toute l’année 2023. La feuille de route d’AMD mentionne du 3 nm dès 2024, pour les CPU Zen 5 ; la prochaine génération de GPU NVIDIA, Blackwell, sera aussi certainement synonyme de 3 nm. Néanmoins, il est possible que le N3 soit limité à certains produits « vitrine ». Déjà, chez AMD, le 5 nm est réservé aux GPU haut de gamme Navi 31 et Navi 32 : Navi 33 est gravé en 6 nm.

