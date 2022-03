Les données dérobées à NVIDIA révèlent les prochaines architectures GPU : Ada, Hopper et Blackwell

NVIDIA a récemment été victime d’une cyberattaque, prétendument orchestrée par un groupe de pirates sud-américains répondant au nom de LAPSU$. Ces derniers auraient dérobé environ 1 To de données à l’entreprise. Celles-ci contiendraient, entre autres, des informations relatives aux prochaines générations de cartes graphiques / accélérateurs NVIDIA. VideoCardz rapporte qu’une source lui a fourni des fichiers dévoilant quelques appellations. Les générations à venir s’appelleraient ainsi Ada, Hopper et Blackwell.

Ces dénominations n’ont rien d’inédit. Les mentions d’Ada Lovelace et de Hooper ne sont d’ailleurs pas récentes : nous évoquions la première fin 2020, la seconde dès fin 2019.

Ada Lovelace pour les GPU grand public, les autres pour les centres de données ?

Sur la base des données communiquées par VideoCardz, l’architecture Ada Lovelace succédera donc à l’actuelle, Ampere. Pour décliner des GeForce RTX 40, NVIDIA piocherait parmi une longue liste de GPU : AD102, AD103, AD104, AD106, AD107 et AD10B. Notez que les GeForce RTX 4000 pourraient être lancées dès septembre prochain.

Hopper, hommage à Grace Hopper, concernerait les GPU pour centres de données plutôt que les cartes graphiques grand public. Cette série pourrait se limiter à deux GPU, les GH100 et GH202. Jusqu’à présent, nous associions le GPU GH100 au GH102. Ce dernier adopterait un design MCM et comporterait jusqu’à 140 milliards de transistors. Finalement, cette puce serait donc désignée par le numéro 202 plutôt que 102.

Enfin, Blackwell fait référence à David Harold Blackwell. Pour la digression culturelle, ce mathématicien américain né en 1919 et mort 2010 fut notamment le premier afro-américain à être membre de la National Academy of Sciences. Nous n’avions encore jamais consacré d’article à cette future architecture, mais kopite7kimi la citait dans un Tweet dès avril 2021. L’architecture Blackwell serait l’héritière directe de Hopper, avec des GPU GB100 et GB102.