Half-Life: Alyx : un premier mod pour jouer sans casque VR

Half-Life Alyx est disponible depuis quelques jours. Il a reçu un très bon accueil critique mais, comme , il faut un casque VR pour le parcourir. Jeudi dernier, on découvrait toutefois un court extrait du titre joué au clavier / souris. Bonne nouvelle, un mod est désormais disponible en téléchargement.

Celui-ci n’est pas parfait. Il ne propose que les armes de Half-Life 2 et ces dernières ne bénéficient pas de modèles 3D. Le système de saut est quant à lui un peu bogué et enfin, il faut charger chaque carte manuellement. Mais il permet malgré tout de profiter du jeu sans casque VR, uniquement avec un clavier et une souris, et cela, à peine une semaine après le lancement !

La procédure à suivre

La vidéo ci-dessus montre la procédure à suivre ainsi que quelques séquences de gameplay. Pour résumer, il faut extraire les fichiers, téléchargeables ici, dans le dossier contenant le titre. Ensuite, le jeu doit être lancé avec les commandes suivantes : « -novr -console -nocrashdialog -retail -allowdebug -vconport 29000 -vcon -dev -w 1920 -h 1080 -sv_autojump 1 ». Bon, difficile de conseiller d’acheter Half-Life Alyx à ceux qui ne possèdent pas de casque VR juste pour utiliser ce mod. En revanche, pour ceux qui le possèdent déjà, ça ne coûte rien d’essayer.

Source : DSOGaming