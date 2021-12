Une fuite annonce la sortie de la GeForce RTX 3090 Ti au 27 janvier

La GeForce RTX 3090 Ti continue de faire parler d’elle. Alors que l’on croyait encore à la possibilité d’une sortie plus ou moins rapprochée de la conférence de Nvidia au CES 2022 pour cette édition suprême du vaisseau-amiral de la génération Ampere, ainsi que les RTX 3080 12 Go et RTX 3070 Ti 16 Go, une fuite positionne plutôt le lancement à fin janvier.

Nvidia GeForce RTX 3090 Ti : une sortie le 27 janvier 2022

Plus précisément, nos confrères de VideoCardz ont mis la main sur un accord de non-divulgation (NDA) qui place la révélation de la MSI GeForce RTX 3090 Ti SUPRIM X 24G au 27 janvier 2022, à 16h. Ce genre de documents, dont nous sommes familiers, nous impose en effet un embargo pour la publication de tests, avis ou annonces concernant un certain produit. Sur la génération RTX 3000, la sortie des modèles a toujours succédé de peu la fin des embargos. Pour ces modèles précis, qui “revitalisent” la gamme sans être les premiers à introduire l’ensemble des nouveautés, il y a fort à parier que la fin du NDA coïncide avec la commercialisation.

Petite nouveauté, cette fuite vient aussi confirmer la plupart des informations techniques concernant ce futur modèle (très) haut de gamme. Équipée du GPU GA102-350 (contre le GA102-300 de la RTX 3090), la GeForce RTX 3090 Ti profiterait ainsi de 24 Go de mémoire GDDR6X sur un bus 384 bits, comme sa petite soeur, mais avec une fréquence et une bande passante mémoire légèrement revues à la hausse : 21 Gbps et 1008 Go/s, contre 19,5 Gbps et 936 Go/s pour le modèle non-Ti. Le seuil du téraoctet par seconde se voit ainsi franchi. L’ensemble des caractéristiques saute aussi une marche, avec 10 752 cœurs CUDA (contre 10 496 pour la RTX 3090), 84 cœurs RT (contre 82) et 336 cœurs Tensors (contre 328). Les fréquences n’ont en revanche pas été confirmées, mais on sait que le TDP serait de 450 W, contre 350 W pour la version non-Ti.

Evidemment, le tarif n’a pas non plus été confirmé mais pour rappel la GeForce RTX 3090 affichait un prix officiel de 1549 euros. Lequel n’ayant été actif que quelques microsecondes, au moment de sa sortie – sur eBay, par exemple, la carte s’échange actuellement entre 2290 et … 3898 euros. Et preuve que la crise ne frappe pas tout le monde, si l’on filtre les résultats aux seules ventes réussies sur le site aux enchères, on constate bel et bien que des dizaines de modèles sont partis à 3499 euros ou dans des eaux aussi élevées.