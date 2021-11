La RTX 3090 Ti s’appuierait sur 24 Go de GDDR6X à 21 Gbit/s

Objet de rumeurs depuis plusieurs mois, la GeForce RTX 3090 Ti pourrait, comme d’autres RTX 3000 et la RTX 2060 12 Go, entrer en piste en début d’année prochaine. Par rapport à la RTX 3090, elle proposerait quelques cœurs CUDA, RT et Tensor supplémentaires. Côté mémoire, cette référence posséderait également 24 Go de GDDR6X sur un bus de 384 bits. En revanche, elle profiterait d’une vitesse mémoire de 21 Gbit/s au lieu de 19,5 Gbit/s grâce à de nouvelles puces « MT61K512M32KPA-21U » de Micron.

Micron GDDR6X

MT61K512M32KPA-21U

For RTX 3090 Ti pic.twitter.com/hkTlCrCIQ7 — Uniko's Hardware (@unikoshardware) November 29, 2021

C’est ce que rapporte le média taïwanais Uniko’s Hardware. Logiquement, cette mémoire plus véloce aura une incidence sur la bande passante mémoire : il est question de 1008 Go/s contre 936 Go/s pour la RTX 3090. Par ailleurs, la RTX 3090 Ti aurait un TDP 100 W plus élevé que la RTX 3090 : 450 W. C’est peut-être la raison pour laquelle la nouvelle venue adopterait le connecteur PCIe 12VHPWR.

NVIDIA lancerait une GeForce RTX 3050 desktop dotée d’un GPU GA106-150

Quid du tarif ?

La RTX 3090 a un prix de vente recommandé de 1549 euros ; il est probable que la RTX 3090 Ti alourdisse la facture de quelques centaines d’euros. Le tableau ci-dessous compare les spécifications de ce modèle aux trois autres cartes haut de gamme de NVIDIA actuellement commercialisées.

Référence RTX 3090 Ti RTX 3090 RTX 3080 Ti RTX 3080 GPU GA102-350 GA102-300 GA102-225 GA102-200 Cœurs RT 84 82 80 68 Cœurs CUDA 10752 10496 10240 8704 Cœurs Tensor 336 328 320 272 Fréquence de base À déterminer 1395 MHz 1365 MHz 1440 MHz Fréquence Boost À déterminer 1695 MHz 1665 MHz 1710 MHz Memory 24 Go G6X 24 Go G6X 12 Go G6X 10 Go G6X Bus mémoire 384-bit 384-bit 384-bit 320-bit Vitesse mémoire 21 Gbit/s 19,5 Gbit/s 19 Gbit/s 19 Gbit/s Bande passante mémoire 1008 Go/s 936 Go/s 912 Go/s 760 Go/s TDP 450 W 350 W 350 W 320 W MSRP À déterminer 1549 euros 1199 euros 719 euros Date de lancement Janvier 2022 24 septembre 2020 3 juin 2021 17 septembre 2020

Source : VideoCardz