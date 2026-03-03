iPhone 17e vs iPhone 16 : quel est le meilleur à acheter en 2026 ?

Charles Gouin-Peyrot
Charles Gouin-Peyrot

L’iPhone le moins cher d’Apple embarque le SoC A19 et 256 Go de stockage, mais concède l’écran, la caméra Ultra Wide et le Wi-Fi 7 à son aîné plus coûteux.

iphone 17e

Apple commercialise l’iPhone 17e à 719€ à partir du 11 mars 2026, soit 150€ de moins que l’iPhone 16 maintenu au catalogue à 869€. Le modèle le moins cher embarque un SoC plus récent (A19), un stockage de base doublé (256 Go) et le modem propriétaire C1X, mais concède un design à encoche, un écran moins lumineux et l’absence de caméra Ultra Wide.

Deux produits sur un segment milieu de gamme

L’iPhone 17e s’inscrit dans la lignée des modèles SE/e d’Apple : réduire le coût de fabrication par la réutilisation d’un châssis antérieur tout en intégrant un silicium de dernière génération. Ici, le châssis reprend le facteur de forme à encoche (notch) inauguré avec l’iPhone 13 en 2021, tandis que les composants internes, SoC A19, modem C1X, verre Ceramic Shield 2, proviennent de la gamme iPhone 17.

iphone 17e

L’iPhone 16, sorti en septembre 2024, conserve le design Dynamic Island introduit avec l’iPhone 14 Pro en 2022. Il tourne sur le SoC A18 et intègre le modem Qualcomm utilisé sur cette génération.

La question pour l’acheteur se résume à un arbitrage : silicium récent et capacité de stockage contre design actualisé et polyvalence photographique.

Les caractéristiques des smartphones

SpécificationiPhone 17eiPhone 16
SoCA19A18
Stockage de base256 Go128 Go
Option stockage max512 Go512 Go
ModemApple C1XQualcomm (gen. précédente)

Le passage de l’A18 à l’A19 implique un gain en IPC (instructions par cycle) dont l’amplitude exacte n’a pas été détaillée publiquement par Apple à ce stade. Le processus de gravure de l’A19 n’a pas été confirmé officiellement, mais si Apple suit sa cadence habituelle avec TSMC, un passage au N3P ou au N2 est plausible, avec des bénéfices attendus en efficacité énergétique.

Le modem C1X, conçu en interne par Apple, remplace les solutions Qualcomm. Il active une fonctionnalité de confidentialité opérateur (carrier privacy) absente de l’iPhone 16. Son architecture contribue également au delta d’autonomie observé entre les deux appareils.

Autonomie

MétriqueiPhone 17eiPhone 16
Lecture vidéoJusqu’à 26 hJusqu’à 22 h

L’écart de 4 heures (+18 %) en lecture vidéo résulte probablement de la combinaison du SoC A19 (efficacité énergétique accrue) et du modem C1X (consommation réduite par rapport aux puces Qualcomm en veille active). Sans démontage ni mesure de la capacité de la batterie en mAh, il est prématuré d’attribuer ce gain à un seul facteur.

Écran

SpécificationiPhone 17eiPhone 16
Design facialEncoche (notch)Dynamic Island
Luminosité typique800 nits1 000 nits
Pic HDR1 200 nits1 600 nits
Pic extérieurNon spécifié2 000 nits
Luminosité minimaleNon spécifié1 nit

L’écart en luminosité est notable. L’iPhone 16 affiche 25 % de luminosité typique en plus (1 000 vs 800 nits) et 33 % de luminosité HDR supplémentaire (1 600 vs 1 200 nits). Le pic extérieur de 2 000 nits de l’iPhone 16 est absent des spécifications de l’iPhone 17e. Pour un usage en plein soleil, cette différence a un impact fonctionnel direct sur la lisibilité.

La Dynamic Island de l’iPhone 16 offre par ailleurs une intégration logicielle avec les Live Activities qu’un notch statique ne permet pas.

Appareil photo

SpécificationiPhone 17eiPhone 16
Caméras arrière1 (principal)2 (principal + Ultra Wide)
Zoom 0.5x (Ultra Wide)NonOui
MacroNonOui
Photos spatialesNonOui
Mode Cinématique (vidéo)NonOui
Camera Control (bouton physique)NonOui

L’absence de caméra Ultra Wide sur l’iPhone 17e supprime quatre fonctionnalités : le zoom arrière à 0.5x, la photographie macro, la capture spatiale et le mode Cinématique vidéo. Le bouton Camera Control, intégré au châssis de l’iPhone 16, est également absent. Pour un utilisateur dont la photographie constitue un critère prioritaire, ces lacunes sont concrètes.

Connectivité

SpécificationiPhone 17eiPhone 16
Wi-FiWi-Fi 6 (802.11ax)Wi-Fi 7 (802.11be)
UWBGénération précédentePuce UWB 2e gen.
ThreadNonOui
Confidentialité opérateur (C1X)OuiNon

L’iPhone 16 dispose du Wi-Fi 7, dont le débit théorique maximal atteint 46 Gbps sur la bande 6 GHz, contre 9,6 Gbps pour le Wi-Fi 6. En pratique, cette différence ne se matérialise que sur des réseaux compatibles Wi-Fi 7 avec des routeurs adéquats, encore peu répandus dans les foyers. Le radio Thread de l’iPhone 16 assure une meilleure interopérabilité avec les accessoires domotiques Matter. La puce UWB de seconde génération améliore la précision de localisation, pertinent pour l’utilisation avec l’AirTag 2.

Durabilité

L’iPhone 17e adopte le Ceramic Shield 2, partagé avec l’iPhone 17. Apple annonce une résistance aux rayures trois fois supérieure et une réflexion réduite par rapport au Ceramic Shield de première génération utilisé sur l’iPhone 16. Cet avantage matériel est directement mesurable en termes de dureté de surface (échelle de Mohs), bien qu’Apple ne publie pas ces données.

Faut-il acheter l’iPhone 16 ou l’iPhone 17e ?

L’iPhone 17e offre un SoC A19 plus récent, un modem propriétaire C1X, 256 Go de stockage de base, 18 % d’autonomie supplémentaire en lecture vidéo et un verre Ceramic Shield 2, le tout pour 100 $ de moins que l’iPhone 16.

iphone 17e

L’iPhone 16 conserve des avantages structurels : un écran 25 % plus lumineux en usage typique, une Dynamic Island fonctionnelle, une caméra Ultra Wide avec ses fonctionnalités associées (macro, spatial, Cinématique), le Wi-Fi 7, le Thread et une puce UWB de seconde génération.

Aucun des deux appareils ne domine l’autre sur l’ensemble des critères. Le choix dépend de la pondération que l’acheteur accorde au silicium récent et au stockage (iPhone 17e) par rapport à l’écran, la photographie et la connectivité avancée (iPhone 16). Les tests indépendants d’autonomie réelle, de performances GPU/CPU de l’A19 et de qualité de réception du modem C1X devront confirmer les données annoncées par Apple avant de tirer des conclusions définitives.

Précommandes de l’iPhone 17e ouvertes le 4 mars 2026. Disponibilité en magasin le 11 mars 2026.

Apple
Charles Gouin-Peyrot
Charles Gouin-Peyrot

Geek incarné depuis le début de mon existence, j'ai une passion totalement assumée pour tout…

