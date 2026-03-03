iPhone 17e vs iPhone 16 : quel est le meilleur à acheter en 2026 ?

L’iPhone le moins cher d’Apple embarque le SoC A19 et 256 Go de stockage, mais concède l’écran, la caméra Ultra Wide et le Wi-Fi 7 à son aîné plus coûteux.

Apple commercialise l’iPhone 17e à 719€ à partir du 11 mars 2026, soit 150€ de moins que l’iPhone 16 maintenu au catalogue à 869€. Le modèle le moins cher embarque un SoC plus récent (A19), un stockage de base doublé (256 Go) et le modem propriétaire C1X, mais concède un design à encoche, un écran moins lumineux et l’absence de caméra Ultra Wide.

Deux produits sur un segment milieu de gamme

L’iPhone 17e s’inscrit dans la lignée des modèles SE/e d’Apple : réduire le coût de fabrication par la réutilisation d’un châssis antérieur tout en intégrant un silicium de dernière génération. Ici, le châssis reprend le facteur de forme à encoche (notch) inauguré avec l’iPhone 13 en 2021, tandis que les composants internes, SoC A19, modem C1X, verre Ceramic Shield 2, proviennent de la gamme iPhone 17.

L’iPhone 16, sorti en septembre 2024, conserve le design Dynamic Island introduit avec l’iPhone 14 Pro en 2022. Il tourne sur le SoC A18 et intègre le modem Qualcomm utilisé sur cette génération.

La question pour l’acheteur se résume à un arbitrage : silicium récent et capacité de stockage contre design actualisé et polyvalence photographique.

Les caractéristiques des smartphones

Spécification iPhone 17e iPhone 16 SoC A19 A18 Stockage de base 256 Go 128 Go Option stockage max 512 Go 512 Go Modem Apple C1X Qualcomm (gen. précédente)

Le passage de l’A18 à l’A19 implique un gain en IPC (instructions par cycle) dont l’amplitude exacte n’a pas été détaillée publiquement par Apple à ce stade. Le processus de gravure de l’A19 n’a pas été confirmé officiellement, mais si Apple suit sa cadence habituelle avec TSMC, un passage au N3P ou au N2 est plausible, avec des bénéfices attendus en efficacité énergétique.

Le modem C1X, conçu en interne par Apple, remplace les solutions Qualcomm. Il active une fonctionnalité de confidentialité opérateur (carrier privacy) absente de l’iPhone 16. Son architecture contribue également au delta d’autonomie observé entre les deux appareils.

Autonomie

Métrique iPhone 17e iPhone 16 Lecture vidéo Jusqu’à 26 h Jusqu’à 22 h

L’écart de 4 heures (+18 %) en lecture vidéo résulte probablement de la combinaison du SoC A19 (efficacité énergétique accrue) et du modem C1X (consommation réduite par rapport aux puces Qualcomm en veille active). Sans démontage ni mesure de la capacité de la batterie en mAh, il est prématuré d’attribuer ce gain à un seul facteur.

Écran

Spécification iPhone 17e iPhone 16 Design facial Encoche (notch) Dynamic Island Luminosité typique 800 nits 1 000 nits Pic HDR 1 200 nits 1 600 nits Pic extérieur Non spécifié 2 000 nits Luminosité minimale Non spécifié 1 nit

L’écart en luminosité est notable. L’iPhone 16 affiche 25 % de luminosité typique en plus (1 000 vs 800 nits) et 33 % de luminosité HDR supplémentaire (1 600 vs 1 200 nits). Le pic extérieur de 2 000 nits de l’iPhone 16 est absent des spécifications de l’iPhone 17e. Pour un usage en plein soleil, cette différence a un impact fonctionnel direct sur la lisibilité.

La Dynamic Island de l’iPhone 16 offre par ailleurs une intégration logicielle avec les Live Activities qu’un notch statique ne permet pas.

Appareil photo

Spécification iPhone 17e iPhone 16 Caméras arrière 1 (principal) 2 (principal + Ultra Wide) Zoom 0.5x (Ultra Wide) Non Oui Macro Non Oui Photos spatiales Non Oui Mode Cinématique (vidéo) Non Oui Camera Control (bouton physique) Non Oui

L’absence de caméra Ultra Wide sur l’iPhone 17e supprime quatre fonctionnalités : le zoom arrière à 0.5x, la photographie macro, la capture spatiale et le mode Cinématique vidéo. Le bouton Camera Control, intégré au châssis de l’iPhone 16, est également absent. Pour un utilisateur dont la photographie constitue un critère prioritaire, ces lacunes sont concrètes.

Connectivité

Spécification iPhone 17e iPhone 16 Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) UWB Génération précédente Puce UWB 2e gen. Thread Non Oui Confidentialité opérateur (C1X) Oui Non

L’iPhone 16 dispose du Wi-Fi 7, dont le débit théorique maximal atteint 46 Gbps sur la bande 6 GHz, contre 9,6 Gbps pour le Wi-Fi 6. En pratique, cette différence ne se matérialise que sur des réseaux compatibles Wi-Fi 7 avec des routeurs adéquats, encore peu répandus dans les foyers. Le radio Thread de l’iPhone 16 assure une meilleure interopérabilité avec les accessoires domotiques Matter. La puce UWB de seconde génération améliore la précision de localisation, pertinent pour l’utilisation avec l’AirTag 2.

Durabilité

L’iPhone 17e adopte le Ceramic Shield 2, partagé avec l’iPhone 17. Apple annonce une résistance aux rayures trois fois supérieure et une réflexion réduite par rapport au Ceramic Shield de première génération utilisé sur l’iPhone 16. Cet avantage matériel est directement mesurable en termes de dureté de surface (échelle de Mohs), bien qu’Apple ne publie pas ces données.

Faut-il acheter l’iPhone 16 ou l’iPhone 17e ?

L’iPhone 17e offre un SoC A19 plus récent, un modem propriétaire C1X, 256 Go de stockage de base, 18 % d’autonomie supplémentaire en lecture vidéo et un verre Ceramic Shield 2, le tout pour 100 $ de moins que l’iPhone 16.

L’iPhone 16 conserve des avantages structurels : un écran 25 % plus lumineux en usage typique, une Dynamic Island fonctionnelle, une caméra Ultra Wide avec ses fonctionnalités associées (macro, spatial, Cinématique), le Wi-Fi 7, le Thread et une puce UWB de seconde génération.

Aucun des deux appareils ne domine l’autre sur l’ensemble des critères. Le choix dépend de la pondération que l’acheteur accorde au silicium récent et au stockage (iPhone 17e) par rapport à l’écran, la photographie et la connectivité avancée (iPhone 16). Les tests indépendants d’autonomie réelle, de performances GPU/CPU de l’A19 et de qualité de réception du modem C1X devront confirmer les données annoncées par Apple avant de tirer des conclusions définitives.

Précommandes de l’iPhone 17e ouvertes le 4 mars 2026. Disponibilité en magasin le 11 mars 2026.