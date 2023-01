Une première confrontation GeForce RTX 4090 mobile vs RTX 3080 Ti mobile

Elle tourne largement à l’avantage de la nouvelle carte graphique Ada Lovelace dans les jeux, tout de même bien aidée par le DLSS 3 et épaulée par un CPU plus puissant associé à de la DDR5. Dans Blender et DaVinci Resolve, la RTX 4090 conserve une belle avance.

Lors du CES 2023, NVIDIA a officialisé l’arrivée de la GeForce RTX 4090 sur ordinateurs portables ; la série Ampere s’arrêtait à la GeForce RTX 3080 Ti. Si la 4090 partage le même que son modèle desktop, elle reste assez éloignée de cette dernière : la variante mobile possède 9728 cœurs CUDA et 16 Go de GDDR6, contre 16 384 cœurs et 24 Go de GDDR6X pour le GPU desktop. Pour avoir une première idée des performances du vaisseau amiral de la génération Ada Lovelace sur le segment mobile, la chaîne Jarrod’s Tech propose une vidéo dans laquelle l’auteur compare les prestations de la GeForce RTX 4090 mobile à la GeForce RTX 3080 Ti.

Malheureusement, ce premier affrontement est très loin d’être équitable. Déjà, il accorde le soutien du DLSS 3 à la nouvelle venue tandis que son aïeule se limite à du DLSS 2. Les processeurs ne sont pas les mêmes non plus : Core i9-13950HX à 24 cœurs pour le Razer Blade 16 (2023) abritant la RTX 4090, Core i7-12800H à 14 cœurs pour le Razer Blade 17 renfermant la RTX 3080 Ti. Enfin, le Blade 16 profite de mémoire DDR5-5600, le Blade 17 de mémoire DDR4-4800. Les plages TGP des GPU sont en revanche identiques (160-175 W).

Comparaisons dans les jeux, ainsi que dans Blender et Resolve Studio

Dans les jeux testés (Cyberpunk 2077, Portal with RTX, Microsoft Flight Simulator, A Plague Tale: Requiem, Warhammer 40,000: Darktide) qui bénéficient donc du DLSS 3, en 1440p avec les réglages au Max, la GeForce RTX 4090 offre en moyenne de 111 % à 168 % d’images par seconde en plus que la GeForce RTX 3080 Ti. Rappelons que cette carte graphique possède 7424 cœurs CUDA et 16 Go de GDDR6.

© Jarrod’s Tech

De fait, le DLSS 3 booste nettement les performances de la GeForce RTX 4090, de 97 % à 263 %.

© Jarrod’s Tech

Ces mesures sont en partie « faussées » par le DLSS 3. Dans Blender et DaVinci Resolve en revanche, le DLSS ne joue aucun rôle. Dans Blender, la GeForce RTX 4090 est de 72,4 % à 135,8 % plus rapide que la RTX 3080 Ti, et 126 % supérieure dans Resolve Studio en 4K / 8K.