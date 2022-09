NVIDIA annonce le DLSS 3.0, disponible sur 35 jeux dès octobre

Un DLSS 3.0 plus performant que le DLSS 2.0 déjà plus performant que le DLSS 1.0… mais exclusif aux RTX 4000 ?

Outre la présentation des GeForce RTX 4090 et RTX 4080, NVIDIA a annoncé la version 3.0 de sa technologie DLSS (Deep Learning Super Sampling) pour accompagner la génération Ada Lovelace. La société avait lancé le DLSS 2.0 il y a deux ans et demi, en mars 2020 ; la toute première version remonte à 2018, époque de la première génération de cartes graphiques RTX (Turing).

© NVIDIA

Plus de 216 jeux prennent désormais en charge le DLSS 2.0, qui est notamment supporté dans l’Unreal Engine 5 et Unity ; ils seront 35 à bénéficier DLSS 3.0 dans un premier temps (à partir d’octobre). Le principe de base reste le même que sur les précédentes versions du DLSS, mais la technologie de sur-échantillonnage de NVIDIA demande spécifiquement une RTX 4000 pour cette mouture 3.0, plus exactement la présence de Tensor Cores de quatrième génération et de l’Optical Flow Accelerator.

Selon NVIDIA, le DLSS 3.0 multiplie jusqu’à 4 fois les performances par rapport à du rendu natif. Les améliorations portent sur une meilleure gestion des trames multiples grâce aux cœurs Tensor de 4e génération / l’Optical Flow Accelerator ainsi qu’à l’intégration de la technologie à faible latence NVIDIA Reflex.

© NVIDIA

Détails

Pour entrer un peu plus dans les détails techniques, la société explique que l’auto-codeur convolutif de génération de trames du DLSS 3.0 gère 4 entrées : les trames de jeu actuelles et précédentes, un champ de flux optique généré par l’accélérateur de flux optique d’Ada (Optical Flow Accelerator), et les données du moteur de jeu telles que les vecteurs de mouvement et la profondeur.

« L’accélérateur de flux optique d’Ada analyse deux images séquentielles du jeu et calcule un champ de flux optique. Le champ de flux optique analyse la direction et la vitesse auxquelles les pixels se déplacent de l’image 1 à l’image 2. L’Optical Flow Accelerator est capable de saisir des informations au niveau des pixels, telles que les particules, les réflexions, les ombres et l’éclairage, qui ne sont pas incluses dans les calculs de vecteurs de mouvement des moteurs de jeu.

Dans l’exemple de moto ci-dessous, le flux de mouvement du motocycliste représente avec précision que l’ombre reste à peu près au même endroit sur l’écran par rapport à sa moto. L’’accélérateur de flux optique gère les effets au niveau du pixel, tels que les reflets, mais le DLSS 3 utilise également les vecteurs de mouvement du moteur de jeu pour calculer avec précision le mouvement de la géométrie dans la scène. Dans l’exemple ci-dessous, les vecteurs de mouvement du jeu suivent le mouvement de la route qui passe devant le motocycliste, mais pas son ombre. La génération d’images en utilisant uniquement les vecteurs de mouvement du moteur entraînerait des anomalies visuelles telles que le bégaiement de l’ombre.

Pour chaque pixel, le réseau d’IA de génération d’images du DLSS décide comment utiliser les informations provenant des vecteurs de mouvement du jeu, du champ de flux optique et des images séquentielles du jeu pour créer des images intermédiaires. En utilisant à la fois les vecteurs de mouvement du moteur et le flux optique pour suivre le mouvement, le réseau DLSS Frame Generation est capable de reconstruire avec précision la géométrie et les effets, comme le montre l’image ci-dessous. »

© NVIDIA © NVIDIA

Liste des jeux DLSS 3.0

Sinon, retenez simplement que le DLSS 3.0 fera ses débuts en octobre dans ces jeux :