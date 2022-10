VESA présente le DisplayPort 2.1

VESA a publié la version 2.1 de la spécification DisplayPort. Celle-ci conserve bien entendu la rétrocompatibilité avec le DisplayPort 2.0. Et de fait, tous les produits certifiés 2.0 sont déjà conformes 2.1. L’organisme explique : “VESA a travaillé en étroite collaboration avec les sociétés membres pour s’assurer que les produits prenant en charge le DisplayPort 2.0 répondent effectivement à la nouvelle spécification DisplayPort 2.1, plus exigeante. Grâce à cet effort, tous les produits DisplayPort 2.0 précédemment certifiés, y compris les produits compatibles UHBR (Ultra-high Bit Rate) […] ont déjà été certifiés comme étant conformes à la spécification DisplayPort 2.1 plus contraignante”.

Quelle différence entre DisplayPort 2.0 et DisplayPort 2.1 dans ce cas ? L’alignement sur les spécifications de la couche physique (PHY) de l’USB 4 avec une nouvelle fonction de gestion de la bande passante répond l’organisme. En outre, le DisplayPort 2.1 ajoute la prise en charge obligatoire du codec VESA DSC (Display Stream Compression) sans perte visuelle et de la fonction VESA Panel Replay. Selon VESA, la prise en charge du flux binaire DSC peut réduire la bande passante de transmission de plus de 67 % sans artefacts visuels, tandis que la fonction Panel Replay de la VESA peut réduire la bande passante de transmission des paquets de tunneling DisplayPort de plus de 99 % lorsque l’opération Panel Replay est en cours.

Des câbles plus longs

Concernant les câbles, la norme DisplayPort 2.1 autorise des longueurs plus importantes : plus de deux mètres de long pour les câbles certifiés DP40 (UHBR10 quatre voies, soit un début maximal de 40 Gbit/s) et un mètre de long pour les câbles certifiés DP80 (UHBR20 quatre voies, soit un débit maximal de 80 Gbit/s).

Cartes graphiques

Pour nos GPU, les cartes graphiques Intel Arc série 700 Limited Edition supportent le DisplayPort 2.0, et donc à fortiori le DisplayPort 2.1. Les spécifications des Radeon RX 7000 RDNA 3 d’AMD seront dévoilées début novembre, mais selon plusieurs sources, le GPU Navi 31 prend en charge le DisplayPort 2.1. Enfin, la GeForce RTX 4090 se limite au DisplayPort 1.4.

Source : VESA