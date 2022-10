Les cartes graphiques Intel Arc A700 sont commercialisées en France

Ce mercredi 12 octobre est le jour de sortie de trois cartes graphiques : de la GeForce RTX 4090 de NVIDIA, première référence « grand public » sous architecture Ada Lovelace, mais également des Arc A770 et Arc A750 d’Intel. Intel avait annoncé une commercialisation circonscrite à quelques pays, sans préciser lesquels. Bonne nouvelle, la France en fait partie – à quelques heures près.

© TopAchat © LDLC

Les deux cartes graphiques sont proposées par les détaillants LDLC et TopAchat. Les prix sont identiques : 460 euros pour l’Arc A770 et 380 euros pour l’Arc A750. La disponibilité n’est néanmoins pas immédiate, mais prévue le 14 octobre. Pour en revenir aux tarifs, ils sont un peu plus élevés que nous l’avions escompté. Aux États-Unis, les prix de vente recommandés sont de 349 dollars pour l’Arc A770 Limited Edition et de 289 dollars pour l’Arc A750 Limited Edition. Enfin, pour l’instant, il faut se satisfaire de ces conceptions Limited Edition, puisqu’il n’y aucun modèle custom listé.

Trois cartes sur cinq

Les caractéristiques des cartes graphiques de la gamme Arc Alchemist desktop sont rassemblées ci-dessous. Sur les cinq, il en manque encore deux à l’appel, l’Arc A310 et l’Arc A580.

Carte graphique Arc A770 16 Go Arc A770 8 Go Arc A750 Arc A580 Arc A380 Arc A310 GPU ACM-G10 ACM-G10 ACM-G10 ACM-G10 ACM-G11 ACM-G11 Cœurs Xe 32 32 28 24 8 6 Moteurs XMX 512 512 448 384 128 96 Cœurs FP32 4096 4096 3584 3072 1024 768 Fréquence GPU 2100 MHz 2100 MHz 2050 MHz 1700 MHz 2000 MHz 2000 MHz VRAM 16 Go G6 8 Go G6 8 Go G6 8 Go G6 6 Go G6 4 Go G6 Bus mémoire 256-bit 256-bit 256-bit 256-bit 96-bit 64-bit Vitesse mémoire 17,5 Gbit/s 16,0 Gbit/s 16,0 Gbit/s 16,0 Gbit/s 15,5 Gbit/s 15,5 Gbps Bande passante mémoire 560 Go/s 512 Go/s 512 Go/s 512 Go/s 186 Go/s 124 Go/s TBP 225W 225W 225W 175W 75W 75W Prix de vente recommandé À partir de 349 dollars À partir de 329 dollars À partir de 289 dollars À déterminer 139 dollars À déterminer Date de lancement 12 octobre 12 octobre 12 octobre ? Juin ?

