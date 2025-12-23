Voici de combien pourrait augmenter le prix des PC et smartphones en 2026

L’année 2026 s’annonce intéressante, surtout pour les fabricants de RAM, moins pour les consommateurs. Entre augmentation des coûts des PC portables et réduction de la RAM, on a de quoi se souhaiter une bonne année, et bien du courage.

Les tensions sur l’approvisionnement en DRAM et NAND contraignent les fabricants à répercuter la hausse des coûts sur les consommateurs. Les analystes d’IDC anticipent des perturbations prolongées jusqu’en 2027.

Une pénurie alimentée par la demande des datacenters IA

Le marché de la mémoire vive traverse une phase compliquée. Selon le cabinet d’études IDC, la demande en mémoire à haute bande passante (HBM) émanant des centres de données dédiés à l’intelligence artificielle absorbe une part croissante de la capacité de production mondiale. Cette réallocation des ressources industrielles réduit mécaniquement l’offre disponible pour les segments grand public : ordinateurs personnels, smartphones et tablettes.

Les fabricants de mémoire privilégient la production de HBM, plus rentable, au détriment des modules DDR standard destinés aux appareils électroniques courants. Cette stratégie industrielle génère un effet de rareté qui se traduit par une augmentation des tarifs des composants DRAM et NAND.

Les constructeurs PC confirment des hausses tarifaires

Plusieurs acteurs majeurs de l’industrie informatique ont communiqué sur des ajustements de prix à venir. Dell, Lenovo, HP, Asus et Acer ont confirmé des augmentations pouvant atteindre 8 % sur leurs gammes de produits. Les analystes d’IDC anticipent que les autres équipementiers adopteront une politique similaire dans les mois à venir.

Ces hausses interviennent dans un contexte déjà défavorable pour le marché PC. IDC prévoit une contraction des ventes de 4,9 % en 2026, contre une estimation antérieure de 2,4 %. Dans un scénario où les tensions s’aggravent, le recul pourrait atteindre 8,9 %.

La fin du support grand public de Windows 10, effective depuis octobre 2025, devait théoriquement stimuler les renouvellements de parc. Toutefois, les nouveaux PC compatibles avec les fonctionnalités d’intelligence artificielle promues par Microsoft nécessitent davantage de mémoire vive, ce qui amplifie l’exposition des consommateurs à la hausse des prix des composants.

Smartphones : des marges sous pression

Le segment mobile subit des contraintes identiques. Selon les projections d’IDC, le prix de vente moyen des smartphones pourrait progresser de 3 à 5 % dans un scénario modéré, et de 6 à 8 % si la pénurie s’intensifie.

Les marques positionnées sur le segment entrée et milieu de gamme apparaissent particulièrement exposées. TCL, Transsion, Xiaomi, Realme, Oppo, Vivo, Honor et Huawei opèrent avec des marges réduites qui limitent leur capacité à absorber la hausse des coûts. Ces fabricants devront choisir entre augmenter leurs tarifs ou réduire les spécifications techniques de leurs appareils.

Samsung et Apple disposent d’une marge de manœuvre différente. Ces deux constructeurs ont sécurisé leurs approvisionnements en mémoire pour les 18 à 24 prochains mois, ce qui les protège des fluctuations tarifaires immédiates. Cette situation présente néanmoins une contrepartie : le contexte tendu pourrait les contraindre à maintenir la capacité mémoire de leurs prochains modèles haut de gamme à 12 Go, plutôt que de passer à 16 Go comme initialement envisagé.