Pénurie de RAM : les PC portables pourraient bien devenir moins performants

Face aux pénuries de DRAM et à la hausse des coûts de production, les fabricants d’ordinateurs portables généralisent les configurations de 8 Go tout en appliquant des tarifs élevés sur les capacités supérieures afin de sécuriser leur chaîne d’approvisionnement.

Le marché mondial des ordinateurs portables fait face à des contraintes d’approvisionnement majeures concernant les modules de mémoire DRAM. Selon un rapport récent publié par TrendForce, les fabricants de matériel informatique (OEM) ajustent leurs chaînes de production en réponse à une pénurie persistante de composants. Alors que l’industrie s’orientait précédemment vers une augmentation des capacités mémoires standards, la tendance actuelle indique un retour vers des configurations équipées de 8 Go de RAM. Cette stratégie vise à maintenir les niveaux de stocks et à préserver les marges opérationnelles face à la hausse des coûts des composants.

Pourquoi cette pénurie de mémoire ?

Le mécanisme à l’origine de cette reconfiguration du marché repose sur la gestion des stocks de semi-conducteurs. Jusqu’à récemment, des entreprises comme Lenovo s’appuyaient sur des réserves existantes de DRAM pour amortir les fluctuations tarifaires. Ces stocks étant désormais épuisés, les fabricants sont contraints d’acheter les modules aux tarifs actuels du marché, qui sont en hausse.

Techniquement, l’intégration de la mémoire, notamment les modules LPDDR5X souvent soudés aux cartes mères pour des raisons d’efficacité énergétique et de compacité, lie directement le coût de production au prix de la mémoire. Pour assurer une chaîne d’approvisionnement constante, les constructeurs limitent la capacité de base. L’augmentation de la capacité mémoire n’est plus une simple mise à niveau, mais implique des surcoûts exponentiels liés à la rareté des puces de haute capacité.

Des tarifs nettement en hausse

Les données relevées sur le marché illustrent une révision significative des politiques tarifaires. Dell, par exemple, applique désormais des augmentations de prix substantielles pour les configurations supérieures au standard de base. Le coût pour passer d’une configuration de 16 Go à 32 Go de mémoire LPDDR5X atteint environ 500€. Cette structure tarifaire rapproche les fabricants de PC des modèles de segmentation historiquement pratiqués par Apple.

Chez Apple, la RAM coûte déjà une fortune.

Parallèlement, Microsoft avait établi en 2025 une configuration minimale de 16 Go pour les PC certifiés “Copilot”, destinés à l’exécution locale de tâches d’intelligence artificielle. Cependant, les estimations de TrendForce indiquent que le segment des ordinateurs portables de milieu de gamme, qui représente le plus gros volume de ventes, intègre de plus en plus fréquemment la spécification de 8 Go. Il existe donc une divergence technique entre les prérequis logiciels recommandés par les éditeurs de systèmes d’exploitation et les réalités matérielles imposées par la production.

Des ordinateurs portables avec moins de RAM ?

Cette situation impose des contraintes spécifiques tant pour les utilisateurs professionnels que pour les développeurs.

Optimisation logicielle : la prédominance des configurations à 8 Go oblige les développeurs d’applications à revoir l’allocation des ressources mémoire. L’exécution de modèles d’IA locaux ou de multitâches lourds sur ces machines présente des risques de saturation de la mémoire vive, entraînant un recours accru au fichier d’échange (swap) sur le SSD, ce qui peut réduire la longévité de ce dernier. Barrière économique : si le maintien du standard 8 Go permet de garder un prix d’entrée accessible, il rend les configurations performantes (32 Go ou plus) économiquement difficiles d’accès pour les entreprises et les créateurs de contenu. L’augmentation des coûts pour les spécifications élevées freine le renouvellement des parcs informatiques nécessitant de la puissance de calcul.

Seulement 8 Go de RAM pour nos PC en 2026 ?

Le marché du PC pour la fin de l’année 2025 et le début de 2026 est caractérisé par un ajustement structurel lié à la disponibilité de la DRAM. Alors que les fluctuations de prix devraient s’intensifier au deuxième trimestre 2026, la configuration de 8 Go s’établit comme la norme par défaut par nécessité industrielle. Cette standardisation assure la continuité de l’offre, mais impose des limites techniques aux applications nécessitant une large bande passante mémoire.