🔥Black Friday : AliExpress affiche de grosses promos sur ces smartphones, c’est le moment de craquer

Le Black Friday bat son plein dans les rayons d’AliExpress ! Les prix fondent, y compris sur des smartphones phares comme le Pixel 9 et le Galaxy S24 FE. On vous dresse la liste des promotions les plus intéressantes.

Vous souhaitez faire de bonnes affaires ? C’est la foire aux promotions sur AliExpress ! Le géant du e-commerce organise une grande braderie qui s’étale sur plusieurs jours pendant le Black Friday. On retrouve évidemment de nombreux produits tech bradés à l’instar des processeurs AMD, des mini PC mais aussi des smartphones. Google Pixel, Samsung Galaxy, OnePlus Nord… De nombreuses références sont à prix doux pendant l’évènement promotionnel !

Avant de vous présenter notre sélection, on vous rappelle qu’AliExpress adopte un fonctionnement particulier lors du Black Friday. En plus des réductions affichées, vous pouvez appliquer des coupons supplémentaires (selon la valeur de votre panier) pour faire baisser encore davantage le prix final. Ces coupons sont néanmoins en nombre limité et peuvent disparaître d’où l’importance de passer rapidement à la caisse si le produit vous tente.

Les meilleurs offres de smartphones bradés pendant le Black Friday d’AliExpress

Le POCO F7 à 271€ au lieu de 462€ avec le coupon BFFR40.

Le POCO X7 Pro à 206€ au lieu de 252€ avec le coupon BFFR30.

Le Redmi Note 14 Pro+ à 211€ au lieu de 279€ avec le coupon BFFR30.

Le OnePlus Nord 5 à 308€ au lieu de 387€ avec le coupon BFFR40.

Le Honor Magic V2 à 532€ au lieu de 701€ avec le coupon BFFR80.

Le Vivo X200 Pro Mini à 488€ au lieu de 587€ avec le coupon BFFR70.

Le Google Pixel 9a à 372€ au lieu de 458€ avec le coupon BFFR60.

Le Google Pixel 9 à 472€ au lieu de 570€ avec le coupon BFFR70.

Le Samsung Galaxy S24 FE à 356€ au lieu de 469€ avec le coupon BFFR60.

Le Xiaomi 15 à 596€ au lieu de 699€ avec le coupon BFFR80.

Black Friday AliExpress : la liste des coupons promo