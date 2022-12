Acer Nitro N50 : goûtez aux performances de la nouvelle carte graphique Intel Arc A380 avec cette tour PC à moins de 1 000 euros

Vous avez besoin d’une nouvelle tour PC pour gamer, mais n’avez pas le temps, l’envie ou les connaissances pour monter vous-même votre ordinateur ? Acer propose une solution clé en main avec son dernier Nitro N50, qui ne manque pas d’arguments en sa faveur. Découvrez pourquoi vous devriez craquer pour ce nouveau modèle de tour dédié à la pratique du jeu vidéo.

En savoir plus sur l’Acer Nitro N50

Un des premiers PC équipés avec une carte graphique Intel Arc A380

L’Acer Nitro N50 confie ses performances graphiques à l’Arc A380, qui marque la très attendue entrée d’Intel sur le marché des cartes graphiques dédiées. L’Intel Arc A380 est équipé d’un GPU basé sur la technologie de gravure en 6 nm de TSMC et reposant sur la micro-architecture Xe-HPG, composée entre autres de huit cœurs Xe.

Le GPU dispose de 6 Go de mémoire GDDR6, d’une interface de mémoire graphique de 96 bits, d’une bande passante de 186 Go/s et de débits de 15,5 Gbps, le tout pour une fréquence de 2 GHz et une puissance de 75 W. Il est compatible avec un bus PCI Express 4.0 x8 et prend en charge DirectX 12 Ultimate, une API indispensable pour bénéficier des dernières fonctionnalités graphiques sur un PC sous Windows, ainsi que le ray tracing.

L’Arc A380 est aussi capable de gérer des options avancées comme l’ombrage à taux variable (VRS). Cela permet d’améliorer la qualité des ombres en fonction des zones de l’image afin d’optimiser les calculs et les performances en jeu. Il supporte également l’Adaptive Sync, une technologie qui ajuste automatiquement la fréquence de rafraîchissement de l’écran sur les images par seconde générées par la carte graphique, ce qui évite les saccades et les effets de déchirement de l’image. Nous pouvons aussi citer la technologie de mise à l’échelle par intelligence artificielle XeSS et le décodage et encodage matériel du format AV1.

Les spécifications techniques de la carte graphique permettent à l’Acer Nitro N50 de viser une définition Full HD 1080p à 60 images par seconde sur la plupart des jeux populaires. Le GPU peut aussi servir à effectuer du traitement photo ou vidéo.

Une fiche technique équilibrée et un design gaming

Le processeur, un Intel Core i5 de 12ème génération, présente une fréquence d’horloge de 2,5 GHz, qui peut atteindre les 4,4 GHz en turboboost, qui s’active dès que l’ordinateur a besoin de plus de puissance. Nous avons ici affaire à une architecture hybride à six cœurs, typique des CPU Alder Lake. Les P-Core sont des cœurs hautes performances, dont le processeur a recours pour les tâches lourdes, comme le jeu vidéo, alors que les E-Core sont des cœurs basse consommation pour les processus légers et d’arrière-plan. Ce système permet de mieux répartir les tâches et ainsi d’optimiser les performances ainsi que la consommation énergétique.

L’Acer Nitro N50 embarque 16 Go de RAM DDR4, et supporte jusqu’à 32 Go de mémoire vive si vous avez besoin d’en ajouter. L’espace de stockage consiste en un performant SSD NVMe d’une capacité de 512 Go pour profiter d’un système ultra-rapide. Il est muni d’un port Ethernet LAN 1G Realtek Dragon pour des débits maximum et une latence minimale lors des parties en ligne, et est compatible avec le dernier standard Wi-Fi 6E pour une connectivité sans fil des plus performantes.

La connectique en façade se compose de trois ports USB (un USB 3.2 Gen 2×2 et deux USB 3.2 Gen 2) et des ports jack audio et micro pour brancher facilement ses périphériques : clavier, souris, casque… A l’arrière de la tour, on trouve quatre ports USB 2.0, deux ports USB 3.2 Gen1, une prise HDMI, une prise DVI et de nouveaux connecteurs jack.

Le design de la bête n’est pas en reste. Présentant des dimensions compactes de 175 x 386 x 392 mm, l’Acer Nitro N50 occupe moins de place que bien des ordinateurs gaming. Son châssis noir est agrémenté de liserés rouges, alors que des lumières LED illuminent le PC de l’intérieur pour lui donner un véritable aspect gaming. Petite attention supplémentaire, le boîtier est doté d’un socle de chargement sans fil permettant de recharger son smartphone ou un autre appareil par induction.

L’Acer Nitro N50 est en promo chez Boulanger

Prix et disponibilité

L’ordinateur Acer Nitro N50 est commercialisé en avant-première chez Boulanger. Le prix de vente conseillé de ce produit s’élève à 949,99 euros, mais il est actuellement disponible en promotion au tarif de 699,99 euros, soit une baisse de 26 %. Nous avons ici un rapport qualité-prix très attrayant, c’est donc l’occasion ou jamais de se faire plaisir ou de glisser un très beau cadeau au pied du sapin. Le PC bénéficie d’une garantie légale de deux ans et vient avec Windows 11 préinstallé, vous n’avez donc pas besoin d’acheter une licence auprès de Microsoft et d’installer le système d’exploitation vous-même.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Acer.