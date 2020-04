Acer propose son PC portable Acer 3 avec un CPU 8 cœurs à 600 euros

Si vous êtes à la recherche d’un PC portable relativement puissant pour de l’applicatif sans vous ruiner, le Swift 3 d’Acer pourrait s’avérer une solution intéressante. La marque propose ce modèle avec un processeur Ryzen 4000, le Ryzen 7 4700U, à un tarif compétitif : 600 euros.

Cette puce s’arme de huit cœurs et d’un même nombre de threads. Sa fréquence de base est de 2 GHz et la fréquence Boost atteint 4,1 GHz. Ce Swift 3 est au format 14 pouces et pèse 1,2 kg. Selon toute vraisemblance, il devrait embarquer 8 Go de mémoire DDR4. Son autonomie serait d’un peu plus de 11 heures selon Acer.

Un Aspire 5 avec processeur six cœurs à 500 euros



La firme propose aussi un Aspire 5 équipé d’un Ryzen 5 4500U (six cœurs / six threads) à 500 euros. Bien entendu, ces machines ne sont pas faites pour jouer, mais des PC portables avec des processeurs huit et six cœurs sous les 600 et 500 euros restent alléchants. Ces Acer Swift 3 SF314-42 et Aspire A515-44 sont attendus pour avril et juin respectivement.

Par ailleurs, pour ceux qui voudraient des machine encore plus puissantes, il existe aussi des solutions chez d’autres fabricants. Notamment du côté d’OriginPC et de son EON15-X, un PC portable muni d’un Ryzen 9 3900, ou encore de XMG et de son APEX 15 équipé d’un Ryzen 9 3950X à seize cœurs.

Source : DigitalTrends