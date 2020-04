Voici le XMG APEX 15, un PC portable armé d’un processeur 16 cœurs et 32 threads !

Sur le marché des ordinateurs portables, les utilisateurs en quête de performance peuvent désormais s’orienter vers le Ryzen 9 4900HS, un processeur muni de 8 cœurs et 16 threads. Mais pour ceux qui en voudraient toujours plus, le fabricant allemand XMG a la solution. La marque propose en effet le XMG APEX 15, un PC portable équipé d’une puce 16 cœurs et 32 threads.

Celle-ci n’est autre qu’un Ryzen 3950X légèrement modifié. D’ordinaire, son TDP est de 105W pour des fréquences de 3,5 et 4,7 GHz (base/Boost). Ici, le TDP est abaissé à 65W. Les fréquences sont donc plus faibles, avec 2,6 et 4,2 GHz (base/Boost). En outre, le CPU n’est pas soudé à la carte mère. Par conséquent, les utilisateurs peuvent y installer n’importe qu’elle puce Ryzen 3000, dans la limite d’un TDP limité à 65W bien entendu.

Un Ryzen 3950X monolithique coûterait environ 1700 dollars

RTX 2060 ou 2070

Ce XMG APEX 15 embarque une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 2060 ou RTX 2070 et jusqu’à 64 Go de DDR4-2666. L’ordinateur se dote d’une dalle IPS Full HD avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Comptez au minimum 2096 euros pour une version de la machine avec un processeur Ryzen 3950X. En revanche, il faudra être patient, puisque les délais vont de 7 à 10 semaines.

