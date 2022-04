ADSL : comment ça fonctionne ? Quelle offre choisir ?

Le sigle ADSL signifie Asymetric Digital Suscriber Line. Il s’agit en fait d’une numérisation partielle de la ligne téléphonique dite « classique ». Grace à cette technique, votre bonne vieille ligne en cuivre devient théoriquement 40 à 70 fois plus rapide d’après France Telecom Interactive, vous permet de bénéficier d’une connexion permanente, sans limite de trafic ascendant et descendant pour un prix qui reste abordable.

L’installation de l’ADSL à son domicile est simple. Votre ordinateur personnel est relié via une carte Ethernet à un modem ADSL (alimenté en 220 Volts) lui même connecté à un filtre qui fait office d’interface/routeur qu’on pourrait comparer à un boitier Duo bien connu des Internautes abonnés à Numéris dont je fais partie 😉

A noter que votre numéro de téléphone n’est pas modifié et que l’installation est faite par un spécialiste. Il est bien entendu possible de surfer sur Internet et vous servir du téléphone en même temps.

Selon l’offre et le prestataire auxquels vous vous êtes abonné, le débit (la vitesse de transfert entre votre fournisseur d’accès et vous) de l’ADSL vous permet de profiter de tout l’Internet. Télévision, radio, jeux en réseau sont beaucoup plus rapides qu’avec une ligne classique à moins que vous ne préfériez faire de votre ordinateur un serveur connecté à Internet 24h/24 !?

Quelle configuration pour l’ADSL ?

Wanadoo et Easynet préconisent un PC avec processeur Pentium, 24 Mo de mémoire au minimum, Windows 95, 98, NT ou 2000. Il vous faut également une carte Ethernet (carte réseau à partir de 100 francs dans les magasins d’informatique ou en grande surface).

L’ADSL n’en est qu’à ses débuts en France et pourtant le nombre de villes connectées augmente de semaine en semaine. Il y a 6 mois, seulement 6 arrondissements parisiens étaient reliés. Aujourd’hui les prestataires étendent leur couverture à l’Ile de France ainsi qu’à la province.

France Telecom Interactive : Netissimo

L’opérateur téléphonique a été le premier sur le marché de l’ADSL. En commercialisant son offre sous le nom Netissimo 1 et 2, France Télécom compte bien toucher les particuliers comme les professionnels. Voyons ces offres de plus près.

Netissimo 1 : l’ADSL pour les particuliers

Netissimo 1 est l’offre destinée aux particuliers. L’abonnement est à 265 F TTC/mois soit 40,40 Euro TTC/mois auquel vous devez ajouter l’abonnement à votre fournisseur d’accès ainsi que la location du modem (45 francs par mois ou vendu 1990 francs). Les frais d’installation s’élèvent à 775 F TTC soit 118,15 Euro TTC.

Caractéristiques techniques de Netissimo 1:

Voie descendante (réception de fichier) : 500 KBps

Voie ascendante (envoi de fichier) : 128 KBps

Netissimo 2 : l’ADSL pour les entreprises ou internautes exigeants

Netissimo 2 est l’offre théoriquement destinée aux entreprises mais certains internautes exigeants quant à la vitesse y trouveront leur compte. L’abonnement est à 700 F HT/mois soit 106,71 Euro HT/mois, location du modem incluse.

Caractéristiques techniques de Netissimo 2 :

Voie descendante : 1000 KBps

Voie ascendante : 256 KBps

Netissimo 2 Solution Multiposte ATM : Pour l’Intranet

Netissimo 2 ATM propose les mêmes caractéristiques que Netissimo 2 mais avec possibilité de relier les postes entre-eux. Pour plus de renseignements, contactez France Telecom Interactive.

Choix du fournisseur d’accès

En plus de Netissimo (la ligne) il vous faut un fournisseur d’accès à Internet qui propose une offre ADSL. Ils sont plusieurs à le faire : Infonie, Club-Internet, Worldnet, ISDnet, Free, WorldOnline, Wanadoo et Easynet. Ce sont ces deux derniers que nous allons étudier. En effet, Wanadoo et Easynet sont les plus importants dans ce domaine. Nous verrons les autres offres lors de la conclusion.

EasyNet EasyDSL est l’offre destinée aux particuliers

Elle autorise 128 KBps en émission et 512 KBps en réception. Bien évidemment vous bénéficiez d’une connexion permanente 24 h/24. Easynet vous offre par la même occasion un espace illimité pour votre site web, 10 adresses e-mail, 35 000 newsgroups, plateforme jeux en réseau, chat, webpost ( votre boite au lettre accessible sans logiciel de messagerie externe tel que Outlook par exemple). Pour accéder à EasyDSL, vous devrez payer en 1 seule fois 1200 francs pour un an de connexion, soit 100 francs par mois.

EasyNet EasyConnect est l’offre destinée aux entreprises

La solution EasyConnect est une offre de connexion permanente à Internet proposant des débits allant de 128 Kbps à 256 Kbps en émission et de 512 Kbps à 1 Mbs en réception. Adaptée aux PME-PMI et SOHO, cette solution offre une alternative séduisante aux réseaux connectés par RNIS (ligne numéris), en proposant non seulement la permanence de l’accès, mais également de plus hauts débits et une facturation forfaitaire, indépendante de la durée de connexion. Pour plus de renseignements et obtenir le détails des offres, contactez Easynet.

EasyNet Easyline est l’offre destinée aux entreprises connectées en permanence à Internet

Comme le dit Easynet, Easyline ATM va remplacer à long terme les lignes spécialisées. A condition toutefois que le développement de l’ADSL soit rapide et omniprésent sur le territoire. L’offre se décline en plusieurs catégories : des débits de 256 à 320 Kbps en émission et 512 à 2 Mbps en réception sont disponibles. Pour obtenir les détails des offres disponibles, veuillez contacter Easynet.

Wanadoo ADSL

Wanadoo ADSL est présent partout où le réseau Netissimo est déployé ce qui est un de ses avantages. On regrettera simplement l’absence de véritables offres pour les professionnels. Une offre unique, un tarif qui à première vue semble moins intéressant que celui pratiqué par Easynet.

135 francs par mois les 6 premiers mois puis 165 francs par la suite, tel est le prix que vous devrez débourser pour pouvoir utiliser votre ligne Netissimo. France Telecom est plus cher qu’Easynet mais vous laisse l’avantage de pouvoir régler tous les mois avec une plus large zone de couverte.

Caractéristiques techniques de Wanadoo ADSL :

Voie descendante (réception de fichier) : 500 KBps

Voie ascendante (envoi de fichier) : 128 KBps

Services inclus :

15 Mo pour votre page perso

5 adresses e-mail

Assistance technique 7/7

« Pourquoi pratiquer des prix plus bas que nos concurrents, tout le monde vient chez nous »

Telles sont les paroles d’un ami travaillant chez France Télécom. Effectivement, l’opérateur national inspire confiance, c’est un gage de fiabilité même si nous sommes nombreux à nous plaindre de la politique tarifaire de France Telecom. Le dégroupage, ouverture des lignes locales à la concurrence, interviendra en 2001 et c’est à ce moment que les offres deviendront vraiment très intéressantes.

Les autres FAI

Nous avons choisi de comparer Easynet et Wanadoo ADSL car ce sont les plus développés mais d’autres Fournisseurs d’Accès à Internet proposent -ou vont proposer- une offre avec connexion ADSL.

Free est le seul à fournir une connexion gratuite (vous devez toutefois payer votre abonnement à Netissimo) mais n’est présent que sur Paris et quelques problèmes de connexion ont été rapportés.



Club-Internet (Groupe Lagardère-Hachette) commercialise une offre à 120 francs uniquement sur Paris.



World Online propose deux offres : 129 francs par mois pour les particuliers avec carte ethernet fournie gratuitement ou 169 francs pour les professionnels (nom de domaine + 10 adresses electroniques au nom de domaine choisi).





World-NET commercialise plusieurs offres destinées aux professionnels (parfois même avec location de routeurs) ainsi qu’une pour les particuliers : 130 francs mensuels pour un débit en emission de 128 KBps et 500 KBps en reception.



Nerim propose une connexion ADSL dans les 5ème, 6ème, 7ème, 13ème 14ème et15ème arrondissements de Paris pour 120 francs TTC mensuels ou 390 F H.T pour l’offre destinée aux professionnels.



ISDNet commercialise ISDnet DSL Perso et ISDnet DSL Pro pour un prix qui n’a pas encore été annoncé. Uniquement sur Paris.



Infonie : pas encore de précisions, vraisemblablement 99 francs par mois.

Comme vous avez pu le remarquer Easynet s’avère moins cher, offre un espace perso illimité (25 Mo au départ puis par tranches de 10 Mo), 5 adresses de plus que Wanadoo ADSL ainsi qu’un trafic descendant très légèrement supérieur mais est moins développé. A vous de faire votre choix selon disponibilité 😉