iOS 26 : Apple règle enfin ce problème qui ruinait l’expérience utilisateur

Apple a mis à la disposition des développeurs les troisièmes versions bêta d’iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe 26, watchOS 26 et visionOS 26, introduisant des raffinements à l’interface “Liquid Glass” et des améliorations fonctionnelles avant leur lancement public prévu en septembre.

Disponibilité et Installation

Les développeurs peuvent télécharger iOS 26 et iPadOS 26 bêta via l’application Réglages de leurs iPhone et iPad compatibles. Pour accéder à la mise à jour par liaison radio (OTA), il est nécessaire que l’identifiant Apple de l’utilisateur soit lié à un compte développeur. La procédure d’installation implique de se rendre dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle > Mises à jour bêta, puis de suivre les instructions à l’écran.

Pour macOS Tahoe 26 bêta 3, la mise à jour est accessible via la section Mise à jour logicielle dans les Réglages Système. Il est à noter qu’un problème connu empêche actuellement l’installation de cette version sur les Mac équipés de puces Apple M-series ; l’installation est fonctionnelle pour les Mac basés sur Intel. L’identifiant Apple doit également être lié à un compte développeur pour recevoir cette mise à jour.

watchOS 26 et visionOS 26 sont également disponibles pour les développeurs. Pour installer watchOS 26, l’Apple Watch doit être chargée à plus de 50 % et placée sur un chargeur. La mise à jour s’effectue via l’application Apple Watch sur l’iPhone, en naviguant vers Général > Mise à jour logicielle > Mises à jour bêta. La mise à jour de visionOS 26 est téléchargeable via l’application Réglages de l’appareil Vision Pro.

Nouveautés

Ces mises à jour intègrent une refonte de l’interface utilisateur appelée “Liquid Glass”. Cette nouvelle conception vise à unifier l’apparence des éléments de l’interface à travers les différentes plateformes, en utilisant des propriétés de transparence et de réfraction.

Capture d’écran – iOS 26 bêta 3 – © @iupdate sur X

Des éléments tels que le Dock, les barres latérales, les barres d’onglets, et les icônes d’applications ont été repensés pour adopter cette esthétique. Des ajustements visuels et de nouvelles options de couleur pour le fond d’écran par défaut ont été observés dans iOS 26 bêta 3. iPadOS 26 bêta 3 inclut une fonctionnalité permettant de localiser le curseur en le secouant, similaire à macOS.

Les versions finales de ces mises à jour sont prévues pour une sortie ultérieure cette année, en septembre, en même temps que le lancement de l’iPhone 17.