Amazon impose une IA dans vos ebooks : les auteurs furieux, les lecteurs divisés

Amazon déploie sur l’application Kindle iOS une fonctionnalité d’IA générative activée par défaut et impossible à refuser pour les éditeurs, conçue pour répondre aux questions des lecteurs sans révéler la suite de l’intrigue.

Dans la continuité de l’intégration des grands modèles de langage (LLM) au sein des écosystèmes technologiques majeurs, Amazon introduit une nouvelle fonctionnalité nommée « Ask This Book » (ATB). Déployé initialement sur l’application Kindle pour iOS, cet outil modifie l’interaction utilisateur avec les ouvrages numériques en proposant un agent conversationnel capable d’analyser le contenu en temps réel.

Comment fonctionne cette IA dans l’appli Kindle ?

Ask This Book fonctionne comme une surcouche logicielle s’appuyant sur l’intelligence artificielle générative. Contrairement aux moteurs de recherche standards qui indexent l’intégralité d’un document, l’algorithme d’ATB est paramétré pour respecter une contrainte temporelle linéaire : la progression de lecture de l’utilisateur.

L’outil répond aux requêtes concernant l’intrigue, les relations entre les personnages ou des thèmes spécifiques. Techniquement, le modèle traite les données textuelles situées en amont de la position de lecture actuelle pour générer des réponses contextuelles. L’objectif déclaré est de fournir des rappels mémoriels ou des clarifications sans exposer d’éléments narratifs situés ultérieurement dans l’ouvrage (spoilers).

Toutefois, cette fonctionnalité dépend de la précision des barrières de sécurité (guardrails) du modèle. Si l’IA est conçue pour filtrer les informations futures, la fiabilité absolue des LLM en matière de confinement de l’information reste sujette aux limitations inhérentes à la technologie probabiliste.

Pas de soucis de droits d’auteur ?

Le déploiement d’ATB s’accompagne de conditions d’utilisation strictes concernant la propriété intellectuelle et le contrôle éditorial. Amazon a confirmé que les réponses générées par l’IA sont « non partageables et non copiables ». L’accès à la fonctionnalité est techniquement restreint aux utilisateurs ayant acquis (achat ou location) une licence valide pour le livre concerné, excluant de facto les fichiers chargés latéralement (sideloading) ou non protégés par DRM.

Un point technique critique réside dans la gestion des droits d’auteur : la fonctionnalité est activée par défaut. À ce stade, Amazon ne propose aucune balise de métadonnées ni aucun paramètre permettant aux auteurs ou aux maisons d’édition de désactiver l’analyse de leurs œuvres par l’IA. L’outil s’impose donc comme une couche intermédiaire obligatoire entre le texte original et le lecteur, modifiant l’expérience de consommation du contenu sans l’aval explicite des créateurs.

Disponible en France ultérieurement

L’infrastructure actuelle limite le déploiement d’Ask This Book au marché américain. La compatibilité est pour l’heure restreinte :

Plateforme : Application Kindle sur iOS uniquement.

Application Kindle sur iOS uniquement. Catalogue : « Des milliers » de titres en langue anglaise.

« Des milliers » de titres en langue anglaise. Expansion : Le portage vers Android et les liseuses Kindle physiques est programmé pour l’année suivante, sans date précise pour un support international ou multilingue.

Les données sont-elles fiables ?

Parallèlement à ATB, Amazon propose une fonction « Recaps » sur iOS et les terminaux Kindle. Celle-ci génère des synthèses narratives pour des séries de livres. Bien que cela permette une remise en contexte rapide, l’utilisation de l’IA générative pour le résumé comporte des risques d’hallucinations technologiques (génération d’informations fausses ou incohérentes).

Il convient de noter qu’Amazon a récemment dû retirer une fonctionnalité similaire destinée aux séries télévisées sur sa plateforme Prime Video. L’IA avait en effet généré des éléments d’intrigue erronés concernant la série Fallout, soulignant la marge d’erreur qui persiste dans ces systèmes d’analyse sémantique automatisée.