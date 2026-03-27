AMD dévoile le Ryzen 9950X3D2 : le monstre de performances de tous les records

AMD redéfinit le haut de gamme avec le Ryzen 9 9950X3D2, un processeur à 16 cœurs qui élimine l’asymétrie logicielle grâce à un double stack 3D V-Cache (208 Mo au total), au prix d’une enveloppe thermique record de 200W.

AMD vient de lever le voile sur ce que beaucoup d’architectes considéraient comme l’évolution inévitable, bien que complexe, de la gamme V-Cache : le Ryzen 9 9950X3D2. Pour la première fois sur le segment desktop, AMD abandonne la configuration asymétrique pour doter ses deux chiplets (CCD) de la technologie de stacking 3D.

Architecture : l’uniformisation du cache L3

Jusqu’à présent, les processeurs à 12 et 16 cœurs d’AMD (7950X3D, 9950X3D) utilisaient une approche hybride : un CCD équipé d’un stack 3D V-Cache pour la latence et les charges de travail sensibles au cache, et un CCD standard pour les fréquences d’horloge brutes. Cette conception imposait une charge complexe au planificateur de Windows et au pilote AMD PPM pour diriger les threads vers le bon die.

Le 9950X3D2 change la donne. En intégrant un stack de 64 Mo de SRAM (L3 additionnel) sur chacun des deux CCD Zen 5, AMD propose une structure symétrique :

L3 par CCD : 32 Mo (natif) + 64 Mo (V-Cache) = 96 Mo.

32 Mo (natif) + 64 Mo (V-Cache) = 96 Mo. L3 Total : 192 Mo.

192 Mo. L2 Total : 16 Mo (1 Mo par cœur).

16 Mo (1 Mo par cœur). Pool de cache total : 208 Mo.

Fréquences et enveloppe thermique

Le passage à un design « Dual Edition » ne se fait pas sans compromis. Si le cache explose, la gestion thermique devient critique.

Boost Clock : À 5,6 GHz, le 9950X3D2 affiche un recul de 100 MHz par rapport au 9950X3D classique. Cette réduction est le résultat direct de la résistance thermique induite par la couche de SRAM supplémentaire sur le second CCD, limitant la dissipation calorifique des cœurs Zen 5 situés en dessous.

À 5,6 GHz, le 9950X3D2 affiche un recul de 100 MHz par rapport au 9950X3D classique. Cette réduction est le résultat direct de la résistance thermique induite par la couche de SRAM supplémentaire sur le second CCD, limitant la dissipation calorifique des cœurs Zen 5 situés en dessous. TDP de 200W : C’est un record pour le socket AM5. Nous passons de 170W sur le 9950X à 200W. Cette augmentation de 17,6 % suggère que l’alimentation des deux dies de cache et le maintien de fréquences élevées sur 16 cœurs simultanément exigent une tension plus stable et un système de refroidissement (AIO de 360mm minimum recommandé) capable d’encaisser une densité thermique très localisée.

Performances : au-delà du Gaming

Si les puces X3D étaient jusqu’ici étiquetées « Gaming », AMD réoriente le 9950X3D2 vers le segment des développeurs et de la Data Science. Les chiffres internes avancent un gain allant jusqu’à 113 % sous SPEC Workstation 4.0 (Data Science).

Pourquoi ? De nombreux algorithmes de traitement de données massives, de compilation de code complexe ou de simulation de Monte-Carlo sont limités par les allers-retours vers la mémoire vive (RAM). Avec 192 Mo de cache L3, une portion bien plus vaste de l’ensemble de données (working set) peut résider directement sur le processeur, réduisant les cycles d’attente CPU et contournant les limites de bande passante du bus DDR5.

L’annonce mentionne explicitement la réponse à Intel Nova Lake-S et ses rumeurs de « Dual bLLC » (Big Last Level Cache). AMD cherche à saturer le marché haut de gamme avant que la concurrence ne puisse déployer sa propre solution de cache massif.

Caractéristiques techniques clés

Paramètre Ryzen 9 9950X3D2 Ryzen 9 9950X3D (Standard) Cœurs / Threads 16 / 32 16 / 32 CCD avec V-Cache 2 1 Cache L3 Total 192 MB 128 MB Fréquence Boost 5.6 GHz 5.7 GHz TDP 200W 170W MSRP Est. $799 $699

Des améliorations pour les performances brutes

Le Ryzen 9 9950X3D2 représente l’aboutissement technique du socket AM5. En résolvant le problème de l’asymétrie des CCD, AMD simplifie la gestion logicielle tout en offrant une puissance de calcul brute phénoménale pour les charges de travail professionnelles. Reste une inconnue de taille : la sensibilité de ce double stack de cache à la tension (Vcore), qui déterminera la réelle marge d’overclocking via PBO (Precision Boost Overdrive).