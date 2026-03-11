Intel Core Ultra 200S Plus officialisés : caractéristiques techniques, prix et date de disponibilité

Intel annonce le lancement pour mars 2026 de sa série de processeurs Core Ultra 200S Plus, incluant les modèles 270K et 250K qui bénéficient de cœurs supplémentaires et d’un nouvel outil d’optimisation binaire. Cette mise à jour technique vise à augmenter les performances en jeu et en création de contenu tout en introduisant la prise en charge de nouvelles normes de mémoire DDR5.

Intel a présenté ce jour deux nouveaux processeurs de bureau appartenant à la gamme Core Ultra 200S Plus : les Core Ultra 7 270K et Core Ultra 5 250K. Ces puces, déclinées également en versions KF (dépourvues de partie graphique intégrée), viennent s’insérer au-dessus des modèles Core Ultra 265K et 245K existants dans le catalogue du fondeur américain.

Davantage de cœurs et des fréquences revues à la hausse

Le principal changement par rapport à la génération non-Plus réside dans l’ajout de quatre cœurs à haute efficacité énergétique (E-cores). Le Core Ultra 7 270K Plus passe ainsi à 24 cœurs (8 cœurs Performance et 16 cœurs Efficiency), tandis que le Core Ultra 5 250K Plus en compte désormais 18 (6P + 12E).

© Intel

Intel annonce également une augmentation pouvant atteindre 900 MHz de la fréquence de liaison die-to-die par rapport aux modèles précédents, ce qui, selon le fabricant, permet de réduire la latence système et d’améliorer les performances en jeu.

En termes de chiffres avancés par Intel, ces processeurs afficheraient des gains allant jusqu’à 15 % en moyenne géométrique dans les jeux par rapport aux actuels processeurs de bureau Core Ultra Series 2, et jusqu’à 103 % de performances supplémentaires en multithread face aux processeurs concurrents positionnés dans les mêmes segments.

Un nouvel outil logiciel : l’Intel Binary Optimization Tool

Parmi les nouveautés accompagnant cette série, Intel met en avant un outil baptisé « Intel Binary Optimization Tool ». Il s’agit d’une couche d’optimisation par traduction binaire, conçue pour améliorer les performances natives de certains jeux. Selon Intel, cet outil s’appuie sur l’expérience du fabricant en matière d’optimisation de charges de travail pour augmenter le nombre d’instructions exécutées par cycle (IPC), y compris lorsqu’un logiciel a été initialement optimisé pour un autre processeur x86, une console de jeu ou une architecture plus ancienne.

© Intel

Robert Hallock, vice-président du Client Computing Group et directeur général du segment Enthusiast Channel chez Intel, a déclaré à ce sujet que ces processeurs « arrivent avec de nouvelles technologies qui transforment la manière dont les plateformes Intel de jeu sont configurées et optimisées ».

Mémoire DDR5 : prise en charge étendue

La série Core Ultra 200S Plus prend en charge la mémoire DDR5 jusqu’à 7 200 MT/s en natif, contre 6 400 MT/s pour les modèles non-Plus. Les processeurs restent par ailleurs compatibles avec le profil BIOS “Intel Core Ultra 200S Boost”, qui permet l’overclocking de la mémoire jusqu’à 8 000 MT/s avec maintien de la garantie constructeur.

© Intel

Intel annonce également une prise en charge anticipée de la mémoire CUDIMM 4-Rank, une technologie émergente capable d’offrir jusqu’à 128 Go par module. Cette fonctionnalité sera disponible sur certaines cartes mères équipées de chipsets Intel série 800, dont de nouveaux modèles sont attendus tout au long de l’année 2026.

Compatibilité et disponibilité

Les Core Ultra 200S Plus restent compatibles avec l’ensemble des cartes mères à chipset série 800 déjà commercialisées, ce qui évite aux utilisateurs actuels de cette plateforme de devoir changer de carte mère.

https://www.youtube.com/watch?v=7QmVBH6CQ24

Les Core Ultra 7 270K Plus et Core Ultra 5 250K Plus seront disponibles à partir du 26 mars 2026 chez les revendeurs partenaires d’Intel. Le prix suggéré par Intel est fixé à partir de 299 dollars pour le Core Ultra 7 270K Plus et 199 dollars pour le Core Ultra 5 250K Plus. Des systèmes pré-assemblés par des intégrateurs et constructeurs sont également prévus à compter de la même date.