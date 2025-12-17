Le Core Ultra 7 270K Plus repéré en ligne : Un monstre de puissance ?

Une fuite provenant d’un détaillant en ligne a confirmé les spécifications des futurs processeurs Intel Arrow Lake Refresh, révélant une augmentation de fréquence pour le Core Ultra 9 290K Plus (jusqu’à 5,8 GHz) et, fait marquant, l’ajout de quatre cœurs d’efficience pour le Core Ultra 7 270K Plus, le tout attendu officiellement pour le CES 2026.

Alors que l’industrie technologique a les yeux rivés sur le CES 2026, une fuite vient de court-circuiter le calendrier d’Intel. Le revendeur indien Prime abgb a dévoilé prématurément les très attendus processeurs “Arrow Lake Refresh”, confirmant non seulement leur existence mais aussi leurs caractéristiques techniques précises. Cette révélation dévoile la la stratégie d’Intel pour contrer AMD, avec une mise à jour significative de ses puces haut de gamme : les Core Ultra 9 290K Plus et Core Ultra 7 270K Plus.

Intel Core Ultra 9 290K Plus : la course à la fréquence

Successeur désigné du 285K, le Core Ultra 9 290K Plus se positionne comme le nouveau fleuron de la gamme. Selon les informations publiées par le revendeur, Intel a choisi ici une approche conservatrice en termes d’architecture, conservant la configuration de 8 cœurs de performance (P-Cores) et 16 cœurs d’efficience (E-Cores).

L’évolution se situe principalement au niveau des fréquences d’horloge. Le listing révèle une augmentation de 100 MHz sur la fréquence maximale des P-Cores. Plus impressionnant encore, grâce à la technologie Thermal Velocity Boost, ce processeur pourra atteindre des pics de 5,8 GHz, soit un gain net de 100 MHz par rapport à son prédécesseur. Le processeur supportera également la mémoire DDR5-7200, promettant des transferts de données plus rapides pour les utilisateurs exigeants.

Intel Core Ultra 7 270K Plus : la véritable transformation

Si le modèle i9 joue la carte de la vitesse, c’est le Core Ultra 7 270K Plus qui semble bénéficier de l’amélioration la plus substantielle, rappelant le saut de performance observé entre le i7 13700K et le 14700K.

Contrairement à une simple augmentation de fréquence, ce modèle gagne en “muscle” brut avec l’ajout de quatre cœurs E supplémentaires. Cette modification porte le total à 24 cœurs (8 P-Cores + 16 E-Cores), le plaçant quasiment au même niveau que le modèle phare actuel, le 285K. Bien que les fréquences de base restent similaires à celles du 265K (5,50 GHz en boost pour les P-Cores), cette augmentation du nombre de cœurs devrait offrir un gain significatif en multitâche et en création de contenu.

Une disponibilité après le CES 2026

Le revendeur indien Prime abgb indique que ces processeurs sont “en stock” (bien que le prix soit sur demande), accompagnés d’une garantie de 3 ans. Cette fuite intervient dans un contexte tendu pour Intel, dont les performances en jeu restent en retrait face aux offres Ryzen 9000 d’AMD.

Bien que les prix ne soient pas encore affichés, les analystes s’attendent à ce qu’Intel maintienne une tarification proche de la gamme actuelle pour préserver sa proposition de valeur. L’officialisation de cette gamme “Arrow Lake Refresh” est attendue lors du CES 2026, qui se tiendra dans quelques semaines seulement.