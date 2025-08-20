AMD Ryzen 5 9500F : le processeur dévoile ses performances dans une fuite de benchmark

AMD lance le Ryzen 5 9500F, un processeur Zen 5 six cœurs sans iGPU, offrant des performances comparables au Ryzen 5 9600 à un prix probablement inférieur à 179 dollars, ciblant ainsi les configurations budgétaires sans besoin de graphiques intégrés.

AMD continue d’étoffer sa gamme de processeurs Ryzen 9000 avec l’apparition d’un nouveau modèle, le Ryzen 5 9500F. Ce processeur, repéré via une fuite sur la plateforme de benchmark Geekbench 6, s’inscrit dans la lignée des versions “F” dépourvues de partie graphique intégrée. Il propose 6 cœurs et 12 threads, une configuration standard pour les Ryzen 5, ainsi que 32 Mo de cache L3, identiques à ceux des Ryzen 5 9600 et Ryzen 5 9600X.

Caractéristiques techniques et performances

Le Ryzen 5 9500F affiche une fréquence de base de 3,8 GHz et une fréquence boost de 5,0 GHz, soit 200 MHz de moins que le Ryzen 5 9600 en mode boost. Les résultats obtenus sur Geekbench 6 placent ses performances au niveau de celles du Ryzen 5 9600 :

Score monocœur : 3 122 points (contre 3 166 pour le 9600)

: 3 122 points (contre 3 166 pour le 9600) Score multicœur : 14 369 points (contre 14 257 pour le 9600)

Ces résultats confirment une parité de performances entre les deux modèles, la principale différence résidant dans l’absence d’iGPU sur le 9500F.

Positionnement tarifaire

AMD semble viser un segment économique avec ce processeur. Alors que le Ryzen 5 9600X est déjà proposé à moins de 200 dollars, le Ryzen 5 9500F pourrait être commercialisé à un prix inférieur, potentiellement en dessous de 179 dollars, soit le prix de lancement de son prédécesseur, le Ryzen 5 7500F.

L’arrivée du Ryzen 5 9500F s’inscrit dans une stratégie d’élargissement de l’offre Zen 5, avec des modèles adaptées aux utilisateurs ne nécessitant pas de solution graphique intégrée. Cette approche permet à AMD de couvrir tous les budgets, tout en maintenant une cohérence de performances au sein de sa gamme.