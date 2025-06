Ce nouveau processeur grand public d’AMD dévoile ses performances sur GeekBench

Le processeur AMD Ryzen AI Max Pro 385, repéré sur Geekbench, promet des performances graphiques et IA solides à un prix plus abordable que les modèles haut de gamme.

Après une longue attente, le processeur Strix Halo Zen 5 s’est enfin montré, avec un benchmark en plus de ça, affichant des performances très convenables, sous le nom de Ryzen AI Max 385.

Performances du Ryzen AI Max Pro 385 sur Geekbench

Il s’est écoulé un certain temps depuis qu’AMD a lancé ses puces mobiles Zen 5 haut de gamme. La série Strix Halo est la gamme la plus puissante jamais basée sur l’architecture Zen 5, offrant jusqu’à une configuration impressionnante de 16 cœurs/32 threads. Cependant, la plupart des machines, y compris les mini-PC et les ordinateurs portables dédiés à l’IA, sont principalement équipés du modèle phare, même si AMD a également lancé plusieurs références dans la gamme.

Caractéristiques du Ryzen AI Max 385

Le Ryzen AI Max Pro 395 d’AMD est généralement vu sur des appareils mobiles haut de gamme, avec 16 cœurs/32 threads et un Radeon 8060S, mais c’est probablement la première fois que nous voyons une référence milieu de gamme avec 8 cœurs/16 threads. Il s’agit du Ryzen AI Max Pro 385, qui offre 8 cœurs Zen 5 cadencés à 3,6 GHz avec une fréquence boost allant jusqu’à 5 GHz et intègre un GPU Radeon 8050S basé sur RDNA 3.5. Contrairement au Pro 395, le Pro 385 est significativement moins performant au niveau du CPU mais reste assez puissant en ce qui concerne les graphiques intégrés.

Comparaison des performances graphiques

Bien que l’iGPU doive être testé pour comparaison, le Radeon 8050S n’est qu’à 8 unités de calcul derrière le Radeon 8060S. Cela placera certainement ce dernier dans une position nettement supérieure en termes de performance graphique, mais le Radeon 8050S est probablement le deuxième iGPU le plus puissant que vous puissiez actuellement trouver sur le marché grand public. Quoi qu’il en soit, en ce qui concerne le CPU lui-même, le Ryzen AI Max Pro 385 est utilisé sur un ordinateur portable HP ZBook Ultra G1a de 14 pouces, une station de travail mobile. Nous avons vu de tels ordinateurs portables et mini-PC avec des variantes Strix Halo plus rapides, mais il est bon de voir que les fabricants vont proposer des options plus abordables.

Le processeur a obtenu 2489 points en mono-cœur et 14 136 points en multi-cœur, mais ces scores varieront considérablement d’un test à l’autre, et nous savons tous que Geekbench 6 n’est pas exactement une plateforme de test fiable pour les CPU. Ce qui est plus important, c’est que nous pouvons enfin voir des alternatives moins chères aux appareils basés sur le Ryzen AI Max Pro 395, offrant d’excellentes performances iGPU. Les mini-PC et les ordinateurs portables équipés du Ryzen AI Max Pro 385 peuvent facilement jouer à des jeux en 1080p avec des fréquences d’images jouables, mais gardez à l’esprit que beaucoup de ces appareils seront ciblés vers les professionnels et les créateurs de contenu.

Performances en IA

Capable d’offrir jusqu’à 50 TOPS NPU et plus de 100 TOPS de performance IA globale, le Ryzen AI Max Pro 385 peut également être une option solide pour les charges de travail IA. Les ordinateurs portables et mini-PC basés sur le Ryzen AI Max Pro 395 coûtent généralement près de 2000€ et plus, mais avec la disponibilité du Ryzen AI Max Pro 385, nous pouvons enfin voir des systèmes à moins de 1500€.

Source : GeekBench