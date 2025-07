AMD dévoile par erreur un nouveau processeur sur le site d’un constructeur

AMD prépare le lancement de nouvelles puces pour consommateurs, notamment les processeurs Granite Ridge PRO et le Ryzen 7 9700F, comme l’a révélé une liste de compatibilité sur le site d’ASUS. Ces nouveaux processeurs font partie de la série Ryzen 9000, qui promet des améliorations significatives en termes de performance et d’efficacité énergétique grâce à l’architecture Zen 5.

Un CPU sans puce graphique intégrée

Le Ryzen 7 9700F est une version du Ryzen 7 9700X, mais sans unité de traitement graphique intégrée (iGPU). Cela signifie que les utilisateurs devront utiliser une carte graphique dédiée pour la sortie d’affichage. Selon les informations disponibles, le Ryzen 7 9700F aura une fréquence de base de 3,8 GHz, avec une configuration de 8 cœurs et 16 threads, et un cache L3 de 32 Mo. La puissance thermique nominale (TDP) de ce processeur est de 65W, ce qui en fait une option économique pour ceux qui souhaitent investir dans une carte graphique dédiée.

En plus du Ryzen 7 9700F, AMD prépare également la série Ryzen PRO 9000, qui comprend trois modèles : le Ryzen PRO 9 9945, le Ryzen PRO 7 9745 et le Ryzen PRO 5 9645. Ces processeurs sont conçus pour le segment entreprise et offrent des spécifications similaires à celles des processeurs grand public de la série Ryzen 9000. Par exemple, le Ryzen PRO 7 9745 a des spécifications identiques à celles du Ryzen 7 9700F, avec 8 cœurs et 16 threads, une fréquence de base de 3,8 GHz et un cache L3 de 32 Mo.

Un Ryzen 9 Pro en approche

Le Ryzen Pro 9 9945, quant à lui, est un processeur 12 cœurs et 24 threads avec une fréquence de base de 3,4 GHz et un cache L3 de 64 Mo. Bien qu’il soit plus lent en fréquence de base que le Ryzen 9 9900X, il offre une puissance thermique nominale plus faible de 65W, ce qui peut être avantageux pour certaines configurations.

Ces nouveaux processeurs n’ont pas encore été officiellement annoncés par AMD, mais leur apparition sur le site d’ASUS suggère qu’ils pourraient être disponibles dans un avenir proche. Les utilisateurs peuvent s’attendre à des performances améliorées et à une meilleure efficacité énergétique grâce à l’architecture Zen 5, ce qui en fait des options attrayantes pour les joueurs et les créateurs de contenu.