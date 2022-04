AMD : les Ryzen mobiles 6000-Series se déclinent en version Pro

Crédit : AMD

Quelques mois seulement après avoir lancé sur le marché ses processeurs Ryzen 6000 Series (ou « Rembrant » pour les intimes), l’architecture Zen 3+ d’AMD et sa gravure en 6 nm reviennent dans le monde du notebook mais professionnel cette fois, avec la commercialisation d’une nouvelle gamme de processeurs Ryzen Pro « 6000 Series ».

Zen 3+ ou Zen 3 suivant la gamme

Fidèle à son habitude de segmenter son offre (même si c’est moins tranché que chez Intel) ; plusieurs catégories font leur apparition dans le catalogue d’AMD : les Ryzen Pro 6000 H-Series destinés au marché haut de gamme et gaming avec des modèles au TDP atteignant 45W, les versions HS-Series au TDP un peu plus contenu (35W) et enfin les U-Series pour le milieu de gamme avec un TDP nominal de 28W (ajustable de 15W à 30W). Notons au passage que le constructeur recycle son architecture Zen 3 (pas « + » donc, et une gravure en 7 nm) pour l’entrée de gamme, avec la présence de trois Ryzen Pro 5000 Series U au TDP nominal de 15W (configurable de 10 à 25W).

Le nombre de cœur varie de 6 à 8 (et donc le double de threads simultanés) pour tous les Ryzen Pro 6000 Series, avec des fréquences de base allant de 2,7 GHz à 3,3 GHz, et un boost grimpant à 4,9 GHz pour le modèle le plus véloce. Même si l’on doit pour le moment se contenter des résultats de tests fournis par AMD, on peut sans crainte estimer que ces nouveaux modèles sont peu ou prou équivalents à leurs versions « non-Pro », que ce soit en termes de performances ou d’autonomie permise.

Pour rappel, les gammes « Pro » de processeurs AMD offrent des fonctionnalités plus poussées que les Ryzen classiques en matière de sécurité ou d’infogérance et bénéficient d’une durée étendue de disponibilité sur le marché. Les premiers notebooks équipés de ces nouveaux processeurs devraient arriver sur le marché d’ici quelques mois, chez HP et Lenovo en premier.