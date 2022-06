Guide d’achat processeurs : AMD Ryzen ou Intel Core, quel CPU acheter en juin 2022 ?

Que vous ayez décidé de mettre à jour une configuration existante ou de (re)partir sur de nouvelles bases pour votre ordinateur, le choix du modèle de processeur à acheter va tôt ou tard se poser. Cette décision, cruciale, repose sur plusieurs critères : performances, prix, efficacité énergétique, consommation, compatibilité… Pour y voir plus clair ans la jungle de modèles de CPU disponibles sur le marché, voici notre guide d’achat dédié aux processeurs AMD et Intel.

Pièce centrale d’un ordinateur, le processeur est chargé d’exécuter les programmes, système d’exploitation compris, et de dialoguer avec les autres composants et sous-systèmes (carte graphique, contrôleur d’entrées/sorties…). L’industrie est aujourd’hui ultra-concentré autour de deux uniques constructeurs, Intel et AMD, qui ont au fil des années écarté les autres compétiteurs du marché (qui se souvient des anciens CPU compatibles x86 de Rise ou d’IDT ?). La domination exercée par ces deux géants a jusqu’à présent instauré le x86 comme la norme de facto pour les processeurs de PC destinés au grand-public, au dépend d’autres architectures comme ARM ou RISC-V. Celles-ci se sont alors risquées sur d’autres segments (plateformes mobiles et embarquées, serveurs), sans toutefois totalement abandonner le marché des ordinateurs personnels. Preuve en est la transition des processeurs x86-64 d’Intel vers l’architecture ARMv8 chez Apple, avec ses CPU Apple Silicon.

Nous verrons donc à l’avenir si ces architectures alternatives parviendront à renverser le x86 malgré ses 45 ans de bons et loyaux services. En attendant, concentrons-nous donc sur les processeurs Intel et AMD destinés à intégrer nos ordinateurs de bureau.

Quel processeur acheter pour faire de la bureautique ?

Pas besoin d’avoir un monstre de puissance pour de la bureautique : « à côté d’un très beau poney attelé, une Ferrari n’est pas très impressionnante« . Un processeur d’entrée de gamme suffira donc largement, sauf exception. Évitez tout de même les modèles les moins chers (en particulier la quasi-totalité des Celeron, voire une partie au moins des Pentium, dont la vraie place est au fond de la poubelle) qui n’offriront pas une puissance suffisante pour obtenir une expérience utilisateur convenable dans une application bureautique un peu lourde. Le strict minimum, sauf impératif budgétaire bien entendu, reste un modèle quad-core (le support du SMT/HT est bien évidemment un plus), pas forcément de la dernière génération disponible chez AMD ou Intel. Nous vous conseillons également de choisir pour ce type d’utilisation un processeur avec un iGP, la puissance de la partie graphique intégrée étant largement suffisante pour ce type d’application (ici aussi, sauf cas spécifique).

Intel Core i3-10100 Un CPU parfait pour la bureautique 116€ > Amazon

Le Core i3-10100 est parfait pour une utilisation bureautique : abordable, il reste performant même s’il repose sur une « ancienne » architecture Comet Lake et une gravure en 14 nm. Doté de quatre coeurs et supportant l’hyper-threading, ce processeur peut atteindre une fréquence maximale de 4,3 GHz. On apprécie tout particulièrement sa faible consommation, avec un TDP annoncé à 65W. Il est exclusivement compatible avec la mémoire DDR4 et demande une carte mère en socket LGA 1200, ce qui permet là aussi de réduire les coûts par rapport à une plateforme compatible DDR5. Enfin, son iGP (Intel UHD 630) offre des performances basiques mais suffisantes pour un usage bureautique.

Intel Core i3-12100 Alder Lake en entrée de gamme 132€ > Amazon

Si votre budget vous le permet, nous vous conseillons de vous orienter vers le Core i3-12100, un modèle Alder Lake d’Intel un peu plus puissant (l’i3-12100 surpasse même le Ryzen 3 3300X) qui vous imposera toutefois l’achat d’une nouvelle carte mère en socket LGA 1700. Compatible avec la mémoire DDR4 et la mémoire DDR5, ce processeur est doté de quatre coeurs « Performances » uniquement (pas de coeurs « Efficients »), soit 8 threads simultanés. Il affiche une fréquence maximale de 4,3 GHz et embarque lui aussi une partie graphique intégrée (Intel UHD 730), aux performances minimales mais suffisantes pour ce type d’utilisation. Le PBP (Processor Base Power) atteint seulement 60W, pour un MTP (Maximum Turbo Power) de 89W.

Jeux vidéo : quel processeur choisir ?

Le segment gaming est autrement plus exigeant que le marché bureautique : un « gros » processeur en termes de fréquences et d’IPC sera souvent nécessaire pour faire tourner une carte graphique digne de ce nom dans les jeux vidéo les plus récents, plutôt qu’un CPU équipé de 128 coeurs (rares sont les moteurs physiques et 3D à utiliser plus de huit threads, surtout avec des titres anciens). Hélas, cela signifie aussi des prix qui s’envolent très vite ; il faudra donc souvent faire un compromis entre performances élevées et tarif acceptable, et on choisira quand c’est possible une version dépourvue de tout iGP, inutile pour ce type d’usage.

Intel Core i5-12400F Un CPU Alder Lake pour jouer à moins de 200€ 195€ > Amazon

Six coeurs « Performances », 12 threads gérés simultanément grâce à l’Hyper-Threading, une architecture Alder Lake au goût du jour et une gravure en 10 nm (Intel 7), pour une fréquence maximale de 4,4 GHz : voici comment on pourrait résumer le Core i5-12400F, un modèle qui nécessitera toutefois une carte mère de nouvelle génération avec un socket LGA 1700. La bonne nouvelle, c’est que vous pourrez aussi bien utiliser de la mémoire DDR4 que de la DDR5 (suivant votre carte mère bien entendu). Ce processeur Intel sans iGP supporte en outre le PCI-Express 5.0, le tout pour un PBP et un MTP très raisonnables de respectivement 65W et 117W. Ce Core i5-12400F est à nos yeux le strict minimum pour pouvoir jouer dans de bonnes conditions.

Alder Lake : quelle carte mère choisir, chipset Z690 ou B660 ? (ft. ASUS ROG Strix)

AMD Ryzen 5 5600X Le CPU idéal pour jouer à petit prix 225€ > Amazon

AMD est particulièrement bien placé sur le marché des gamers, avec un Ryzen 5 5600X quasi « idéal » pour ce type d’utilisation. Basé sur l’architecture Zen 3 lancée en novembre 2020, ce processeur au format AM4 possède lui aussi 6 coeurs (avec SMT), mais avec une fréquence maximale atteignant 4,6 GHz. En pratique, il est plus rapide que le Core i5-12400F dans quasiment n’importe quelle situation, pour un tarif à peine plus élevé. Son excellent ratio performances/prix en fait notre chouchou sur ce segment du marché.

Guide d’achat des meilleurs PC gamer, quel ordinateur pour jouer acheter ?

AMD Ryzen 7 5800X3D Le processeur parfait pour les jeux 530€ > Amazon

Ce Ryzen de compète, chichement commercialisé sans ventirad (comme d’ailleurs de nombreux autres processeurs de milieu et haut de gamme), est une véritable vitrine technologique destinée à mettre en avant le 3D V-Cache. Le Ryzen 7 5800X3D est un monstre de performances… et cela se ressent sur son prix. Mais si vous entretenez de bonnes relations avec votre banquier, c’est indubitablement ce processeur qu’il vous faut pour jouer. Embarquant un total de 96 Mo de cache L3 (trois fois plus qu’un Ryzen 7 5800X classique), ce CPU possède huit coeurs avec SMT, pour des fréquences pouvant atteindre 4,5 GHz. Son TDP est assez élevé dans l’absolu (105W), mais c’est toujours moins que certains modèles concurrents.

Quel modèle de CPU acheter pour du streaming (Twitch, YouTube Gaming…) ?

Le streaming représente un marché un peu à part qui possède de très nombreux adeptes diffusant leurs créations sur Twitch, Youtube ou d’autres plateformes de diffusion similaires. On pourra bien sur opter pour l’un des processeurs puissants de notre sélection « gaming » ci-dessus, mais d’autres modèles pourront également faire l’affaire.

AMD Ryzen 7 5800X Un CPU avec un excellent rapport performances/prix 299€ > Amazon

Par rapport à sa version « X3D » plus récente, le Ryzen 7 5800X « classique » possède trois fois moins de cache L3 mais bénéficie de fréquences de fonctionnement plus élevées (jusqu’à 4,7 GHz), pour un TDP identique. Les performances sont donc excellentes et ce CPU représente une alternative tout à fait viable à son grand frère, pour un tarif bien moins élevé.

Test Roccat Torch : un excellent microphone pour entamer le streaming

Intel Core i7-12700KF Un processeur équilibré, sans iGP 394€ > Amazon

Terminons cette sélection de processeurs avec le Core i7-12700KF, un modèle reposant sur l’architecture Alder Lake. Alternative un peu plus onéreuse que le Ryzen 7 5800X, il est plutôt bien adapté à ce type d’utilisation avec ses huit coeurs « Performances » (avec SMT) associés à quatre coeurs « Efficients ». Il profite d’une fréquence maximale de 4,9 GHz pour les P-Cores et de 3,6 GHz pour les E-Cores et embarque 25 Mo de mémoire « Smart Cache ». La version « F » est dépourvue d’iGP, de toute façon inutile pour du streaming (on lui préfèrera une carte graphique dédiée). Seul petit bémol, sa consommation est plutôt élevée malgré sa gravure en 10 nm (Intel 7) : le Core i7-12700KF affiche un PBP de 125W et (surtout) un MTP de 190W. Prévoyez un bon système de refroidissement.