AMD dévoile ses processeurs Ryzen 6000 mobiles : le mariage des architectures Zen 3+ et RDNA 2

À l’occasion de son évènement 2022 Product Premiere, AMD a dévoilé ses nouveaux processeurs pour ordinateurs portables, les Ryzen 6000, nom de code Rembrandt. Ces puces bénéficient d’une gravure en 6 nm, de cœurs CPU Zen 3+ et d’une solution graphique intégrée RDNA 2. Elles étrennent également la prise en charge de la mémoire DDR5 chez AMD.

Toute la gamme Ryzen 6000

Pas de place à la superstition chez AMD, puisque la série comprend 13 références. C’est un mélange de processeurs HX (45W+), H (45W), HS (35W) et U (15-28W). Attention toutefois, puisque comme mis en évidence dans l’une des diapositives, tous les processeurs marqués comme Ryzen 6000 ne profitent pas des améliorations précédemment énumérées. Trois d’entre eux, les Ryzen 7 5825U, Ryzen 5 5625U et Ryzen 3 5425U restent en Zen 3 / Vega. Notez que des versions Pro sont également prévues.

Modèle Coeurs/Threads Fréquence boost/base Cache TDP AMD Ryzen 9 6980HX 8C/16T Jusqu’à 5,0 GHz 20 Mo 45W+ AMD Ryzen 9 6980HS 8C/16T Jusqu’à 5,0 GHz 20 Mo 35W AMD Ryzen 9 6900HX 8C/16T Jusqu’à 4,9 GHz 20 Mo 45W+ AMD Ryzen 9 6900HS 8C/16T Jusqu’à 4,9 GHz 20 Mo 35W AMD Ryzen 7 6800H 8C/16T Jusqu’à 4,7 GHz 20 Mo 45W AMD Ryzen 7 6800HS 8C/16T Jusqu’à 4,7 GHz 20 Mo 35W AMD Ryzen 5 6600H 6C/12T Jusqu’à 4,5 GHz 19 Mo 45W AMD Ryzen 5 6600HS 6C/12T Jusqu’à 4,5 GHz 19 Mo 35W

Modèle Coeurs/Threads Fréquence boost/base Cache TDP AMD Ryzen 7 6800U 8C/16T Jusqu’à 4,7 GHz 20 Mo 15-28W AMD Ryzen 5 6600U 6C/12T Jusqu’à 4,5 GHz 19 Mo 15-28W AMD Ryzen 7 5825U 8C/16T Jusqu’à 4,5 GHz 20 Mo 15W AMD Ryzen 5 5625U 6C/12T Jusqu’à 4,3 GHz 19 Mo 15W AMD Ryzen 3 5425U 4C/8T Jusqu’à 4,1 GHz 10 Mo 15W

Architecture CPU Zen 3+

Aux dires d’AMD, l’architecture CPU Zen 3+ ajoute de « nouvelles fonctions de gestion de l’énergie qui ajustent rapidement la fréquence mais aussi de nouveaux états de sommeil profond permettant d’économiser de la batterie. Face à la précédente génération de processeurs AMD Ryzen, les processeurs AMD Ryzen 6000 Series consomment jusqu’à 30% d’énergie en moins pour la vidéo conférence. Ainsi l’autonomie des processeurs Ryzen 6000 Series peut atteindre jusqu’à 24h en lecteur de films sur une simple charge […] ».

Architecture graphique RDNA 2

Il aura fallu du temps, mais AMD délaisse enfin Vega au profit de l’architecture RDNA 2. Les processeurs AMD Ryzen 6000 Series sont les premiers processeurs mobiles à en profiter. La société allègue qu’ils offrent des « performances graphiques jusqu’à deux fois supérieures à la génération précédente ».

Disponibilité

Pour finir, évoquons la disponibilité. AMD précise que les premiers ordinateurs portables avec processeurs AMD Ryzen 6000 Series sont attendus auprès des principaux partenaires OEM comme Asus, Dell et HP dès le mois de février 2022. Tout au long de l’année, AMD s’attend « à une large disponibilité avec plus de 200 ordinateurs portables grand public et professionnels basés sur la famille de processeurs Ryzen 2022 ».

Source : communiqué de presse AMD