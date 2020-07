AMD officialise ses Ryzen Threadripper Pro : 4 processeurs, de 12 à 64 cœurs

Entre le premier cliché du Ryzen Threadripper Pro 3995WX, l’apparition du Ryzen Threadripper Pro 3975WX sur Geekbench ou encore un Tweet de Lenovo à leur sujet, l’existence des Ryzen Threadripper Pro ne faisait guère de doute. AMD officialise tout ceci et présente donc sa nouvelle gamme de processeurs AMD Ryzen Threadripper Pro composée de quatre modèles. Au sommet, trône le Threadripper Pro 3995WX avec ses 64 cœurs / 128 threads et 288 Mo de cache. La puce la plus modeste est le Ryzen Threadripper Pro 3945WX, limité à 12 cœurs / 24 threads et 70 Mo de cache.

Ces processeurs sous architecture Zen 2 peuvent se targuer de plusieurs atouts, le plus emblématique d’entre eux étant leur capacité à prendre en charge 2 To de mémoire sur 8 canaux (jusqu’à la DDR4-3200). Ils gèrent aussi jusqu’à 128 lignes PCIe 4.0. Ils bénéficient également de diverses fonctionnalités liées à la sécurité regroupées sous les noms AMD Pro Security et AMD Memory Guard, ainsi que de 18 mois garantis pour la stabilité de la plateforme logicielle et 24 mois de disponibilité prévus.

Une station de travail Lenovo ThinkStation P620 à l’automne

Le tableau ci-dessous rassemble les spécifications de chaque processeur.

Modèle Cœurs / Threads Fréquence Boost / Base (GHz) Total Cache (Mo) TDP (Watts) Lignes PCIe 4.0 Support mémoire AMD Ryzen Threadrippe PRO 3995WX 64 / 128 Jusqu’à 4,2 / 2,7 288 280 128 Jusqu’à 2 To ECC UDIMM, RDIMM, LRDIMM AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX 32 / 64 Jusqu’à 4,2 / 3,5 144 280 128 Jusqu’à 2 To ECC UDIMM, RDIMM, LRDIMM AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX 16 / 32 Jusqu’à 4,3 / 3,9 72 280 128 Jusqu’à 2 To ECC UDIMM, RDIMM, LRDIMM AMD Ryzen Threadripper PRO 3945WX 12 / 24 Jusqu’à 4,3 / 4 70 280 128 Jusqu’à 2 To ECC UDIMM, RDIMM, LRDIMM

En ce qui concerne le partenariat avec Lenovo, l’entreprise proposera dès cet automne sa ThinkStation P620, une station de travail équipée du Threadripper Pro 3995WX. Celui-ci sera épaulé par deux cartes graphiques NVIDIA Quadro RTX 8000 ou quatre Quadro RTX 4000.

Enfin, comme l’atteste la diapositive ci-dessous, cette gamme Ryzen Threadripper Pro vise à concurrencer les Xeon-W d’Intel. Selon AMD, un seul Ryzen Threadripper Pro 3995WX fait mieux que deux Xeon Platinum 8280 dans de nombreux scénarios.