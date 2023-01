AMD offre Star Wars Jedi: Survivor pour l’achat d’un Ryzen 7000

AMD lance un nouveau bundle, le premier portant sur les Ryzen 7000. Depuis hier, 24 janvier, et jusqu’au 1er avril, l’acquisition d’un de ces processeurs Zen 4 permet d’obtenir gratuitement un code pour le jeu Star Wars Jedi: Survivor.

Pas de discrimination envers les processeurs ; le bundle englobe à la fois les Ryzen 7000X et les Ryzen 7000 non-X lancés lors du CES 2023. Les Ryzen 9 7950X, Ryzen 9 7900X, Ryzen 9 7900, Ryzen 7 7700X, Ryzen 7 7700, Ryzen 5 7600X et Ryzen 5 7600 sont éligibles. Les acquéreurs auront jusqu’au 6 mai 2023 pour réclamer leur code pour Star Wars Jedi: Survivor.

Rappelons que des offres sont également en cours pour les Ryzen 5000 et les Radeon RX 6000. Le premier bundle, des CPU, valable depuis le 10 janvier dernier, se terminera aussi le 1er avril, avec une date limite pour récupérer le code toujours fixée au 6 mai. L’achat d’un Ryzen 5000, du Ryzen 9 5950X au Ryzen 5 5500, permet d’obtenir un code pour le jeu Company of Heroes 3. Concernant le bundle Raise the Game des Radeon RX 6000, il se terminera début février. Il implique les jeux Dead Island 2 et The Callisto Protocol. Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant ces offres dans de précédentes actus.

Star Wars Jedi: Survivor

Star Wars Jedi: Survivor est la suite de Star Wars Jedi: Fallen Order. Développé par Respawn et édité par Electronic Arts, ce titre paraîtra le 17 mars prochain. Il est disponible en précommande sur Steam au prix de 70 euros (toujours 10 euros de moins que Forspoken…).

La configuration minimale renseigne un processeur 4 cœurs / 8 threads (Intel Core i7-7700 | Ryzen 5 1400) et une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1070 | Radeon RX 580 ; la configuration recommandée, toujours un processeur 4 cœurs / 8 threads (Intel Core i5 11600K | Ryzen 5 5600X) et une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 2070 | RX 6700 XT. Le jeu occupera 130 Go d’espace disque.

Ce Star Wars Jedi: Fallen Order est un « jeu d’action-aventure galactique à la troisième personne » qui a pour protagoniste principal un certain Cal Kestis.