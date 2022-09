Test des Ryzen 9 7950X et Ryzen 7 7700X : Zen 4 amorce sereinement l’ère AM5

À partir de demain, vous pourrez acquérir l’un des quatre processeurs Ryzen 7000 (Ryzen 9 7950X, Ryzen 9 7900X, Ryzen 7 7700X et Ryzen 5 7600X) officialisés par AMD fin août : des puces sous architecture CPU Zen 4 gravées en 5 nm par TSMC. Plusieurs sites ont plusieurs leur test ; c’est le cas de l’Igor’s LABS pour lequel officie notre partenaire Igor Wallossek. Il a pu jauger des prestations du Ryzen 9 7950X, le 16 cœurs / 32 threads du quatuor, et du Ryzen 7 7700X, le 8 cœurs / 16 threads de la bande. Précisons que les tarifs recommandés pour les Ryzen 7000 en France sont de 849 euros pour le Ryzen 9 7950X, 669 euros pour le Ryzen 9 7900X, 489 euros le Ryzen 7 770X et 369 euros pour le Ryzen 5 7600X.

© Igor’s LAB

Pour son test, Igor a installé les deux Ryzen susmentionnés sur une carte mère MSI MEG X670E Ace ; ils collaborent avec 32 Go de RAM DDR5. Tous les processeurs en compétition sont assistés par une carte graphique AMD Radeon RX 6950XT et refroidis par liquide. Igor teste toutes les puces avec les paramètres par défaut, ce qui implique notamment le Precision Boost Overdrive. Le système d’exploitation est Windows 11 Pro 2H22.

© Igor’s LAB

© Igor’s LAB

Architecture CPU Zen 4

Avant d’entrer dans le vif du sujet, sachez que les processeurs Zen 4 ont des CCD de 70 mm2 contre 83 mm2 pour les Ryzen Zen 3 en 7 nm ; en outre, les CCD Zen 4 comportent 6,57 milliards de transistors, soit 58 % de plus que les CCD Zen 3.

Officiellement, Zen 4 offre une augmentation des IPC de 13 %. En pratique, grâce à l’augmentation des fréquences et des limites de puissance, AMD renseigne une hausse des performances mono-cœur de 29 % et multicœurs de 35 % par rapport à la précédente génération, ainsi qu’un indice performance / watt 25 % supérieur.

Ces gains sont dus à diverses optimisations : principalement une refonte du front-end & load et de la fonction de prédiction de branchement, mais aussi une restructuration des caches, des moteurs d’exécution, et la prise en charge des instructions AVX-512 VNNI (Vector Neural Network Instructions). Enfin, rappelons que les Ryzen 7000 possèdent désormais un iGPU : deux unités de calcul RDNA 2 fonctionnant jusqu’à 2200 MHz.

AMD lancera les cartes graphiques Radeon RX 7000 / RDNA 3 le 3 novembre

Résultats

Igor Wallossek a éprouvé les processeurs sur un panel de 8 jeux, dont Anno 1800, Cyberpunk 2077 et World War Z, en 720, 1080p et 1440p ; dans plusieurs applications professionnelles et benchmarks synthétiques.

Nombre moyen d’images par secondes dans les jeux :

© Igor’s LAB

Consommation dans les jeux :

© Igor’s LAB

Rapport consommation / IPS dans les jeux :

© Igor’s LAB

Performance et consommation AutoCAD 2021 :

© Igor’s LAB

Performance Cinebench R23, Blender, Inventor 2021 Pro et Convolution :

© Igor’s LAB

© Igor’s LAB

Le test d’Igor’s LAB contient de nombreux autres résultats, n’hésitez pas à le consulter.

Conclusion

Vous le constatez, le Ryzen 9 7950X reprend la couronne des performances, avec plus ou moins d’avance sur l’Intel Core i9-12900K. Ainsi, dans les jeux, il est tout à fait envisageable de voir le Core i3-19000K s’imposer ; la tâche s’annonce toutefois bien plus ardue en applicatif.

Quoi qu’il en soit, la majorité des utilisateurs s’orientera vers des alternatives moins onéreuses, comme le Ryzen 7 7700X. Cette référence faire presque aussi bien que son aîné dans les jeux. Surtout, elle comble le retard accusé par le Ryzen 7 5800X face au Core i7-12700K pour devancer ce dernier. Pour un nouvel entrant, ce Core reste malgré tout une alternative intéressante, d’autant plus qu’il est compatible avec cartes mères en DDR4, rendant la plateforme plus accessible (mais moins pérenne). De fait, pour réduire un peu la facture avec ce Ryzen 7, Igor recommande d’attendre les cartes mères B650(E).

Vous l’aurez compris, les deux représentants Zen 4 testés ici restent très recommandables. Faut-il craquer ? Si vous avez le budget est que vous êtes à tout prix fidèle à AMD, ces Ryzen 7000 ne vous décevront pas. Ils offrent en effet un écart générationnel conséquent avec les Ryzen 5000. Igor conseille quand même aux plus patients, surtout aux joueurs qui le peuvent, d’attendre encore quelques semaines, jusqu’aux tests des Core de 13e génération, pour faire leur choix en pleine connaissance de cause.

Des examens des Ryzen 9 7900X et Ryzen 5 7600X sont prévus dans les prochains jours. Sachez qu’AMD a distillé au compte-goutte les échantillons de test à la presse ; nous sommes curieux de connaître la disponibilité de ces processeurs Ryzen auprès du grand public dans les prochains jours.

Source : Igor’s LAB