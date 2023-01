Forspoken affiche ses exigences PC insensées : RTX 4080, 32 Go de RAM…

Forspoken, un jeu développé par Luminous Productions et édité par Square Enix, paraîtra dans six jours sur PC Windows et PlayStation 5. Le studio a détaillé les configurations minimales et recommandées ; si vous souhaitez jouer dans de bonnes conditions, vous aurez besoin d’un GPU très puissant.

La configuration minimale renseigne un processeur Ryzen 5 1600 ou Intel Core i7-3770 et une carte graphique Radeon RX 5500 XT ou NVIDIA GeForce GTX 1060. À l’instar de Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard, Forspoken impose 16 Go de RAM minimum. Ces exigences ne sont pas trop élevées mais valent pour du 720p à 30 images par seconde avec – nous le supposons – les réglages en Low.

32 Go de RAM et RTX 4080 pour le 2160p à 60 IPS

Venons-en maintenant à la configuration recommandée, qui implique du 1440p, mais toujours à 30 images par seconde. Les recommandations en matière de CPU restent correctes, avec un Ryzen 5 3600 ou un Intel Core i7-8700K. Côté GPU en revanche, les choses se corsent : Radeon RX 6700 XT ou GeForce RTX 3070. Dans le monde Square Enix, une carte comme celle de NVIDIA, qui affiche des performances théoriques FP32 de 20,31 TFLOPS, soit presque deux fois celles de la PS5 (10,29 TFLOPS FP32) permet donc de jouer à 30 images par seconde en 1440p… Pour ne rien arranger, les exigences de RAM passent à 24 Go.

Enfin, ceux qui souhaitent jouer à Forespoken en 2160p à 60 images par seconde doivent tabler sur un Ryzen 5 5800X ou Core i7-12700, une Radeon RX 6800 XT ou une GeForce RTX 4080, carrément 32 Go de RAM.

Vous aurez également constaté que le jeu occupe beaucoup de place, au moins 150 Go. D’ailleurs, Luminous Productions et Square Enix préconisent un SSD NVMe. Précisons que Forspoken sera le premier jeu à tirer parti de DirectStorage sur PC.

Les analyses des performances et les visuels détermineront si ces exigences sont justifiées. En tout cas, ce que nous pouvons déjà affirmer, c’est que le jeu a l’air bien mieux optimisé sur les GPU AMD que NVIDIA.

Un jeu vendu 80 euros

Vous pouvez préacheter Forespoken sur Steam au tarif de 80 euros ; et il s’agit bien du prix de la version standard. Voici le descriptif de ce RPG : “Forspoken suit l’aventure de Frey, une jeune New-Yorkaise catapultée dans le monde aussi beau que cruel d’Athia. En quête du chemin du retour, Frey devra utiliser ses nouvelles compétences magiques pour traverser des paysages tentaculaires et affronter des créatures”.