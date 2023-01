AMD dévoile trois Ryzen 7000 non-X et trois Ryzen 7000X3D : jusqu’à 16 cœurs et 144 Mo de cache

Des Ryzen 9, Ryzen 7 et Ryzen 5 dans les deux séries. La gamme X3D dépasse désormais les 8 cœurs CPU, avec les Ryzen 9 7900X3D et Ryzen 9 7950X3D dotés de respectivement 12 et 16 cœurs. Le fleuron de la série possède 144 Mo de cache L2+L3.

Comme escompté, AMD a profité du CES 2023 pour lancer de nouveaux processeurs Ryzen desktop. Six en tout : trois Ryzen 7000 non-X à 65 W de TDP (Ryzen 9 7900 à 12 cœurs, Ryzen 7 7700 à 8 cœurs et Ryzen 5 7600 à 6 cœurs) et trois Ryzen 7000 X3D, dont deux à plus de 8 cœurs CPU (Ryzen 9 7950X3D à 16 cœurs, Ryzen 9 7900X3D à 12 cœurs et Ryzen 7 7800X3D à 8 cœurs).

© AMD

Comme le Ryzen 7 5800X3D, ces puces X3D bénéficient de davantage de cache L3 grâce à la technologie 3D V-Cache : jusqu’à 144 Mo dans le cas du Ryzen 9 7950X3D.

© AMD

Les Ryzen 7000 boudés par les clients en décembre

Ryzen 7000 non-X

AMD a fourni plusieurs benchmarks comparatifs vantant les performances de ses nouveaux Ryzen à 65 W de TDP. Comme toujours, prenez ces données avec une certaine prudence.

© AMD

Ces processeurs seront commercialisés à partir du 10 janvier. AMD accorde un ventirad wraith prism avec les Ryzen 9 et 7, wraith stealth avec le Ryzen 5.

Ryzen 7000X3D

Concernant les Ryzen 7000X3D, une diapositive compare les prestations du Ryzen 7 7800X3D à celles du Ryzen 7 5800X3D. Deux autres diapositives sont consacrées au Ryzen 9 7950X3D, opposé pour sa part au Core i9-13900K d’Intel.

© AMD

AMD n’a pas renseigné la date exacte et les prix des Ryzen 7000X3D ; nous savons simplement qu’ils seront disponibles courant février.

Processeurs Ryzen 7000 Zen 4

Le tableau ci-dessous présente les caractéristiques générales de la gamme Ryzen 7000.