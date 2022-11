AMD lance un nouveau bundle Raise the Game : jusqu’à deux jeux offerts

Dead Island 2 pour tout achat d’une Radeon RX 6000, plus The Callisto Protocol à partir de la Radeon RX 6600.

Depuis la mi-octobre, AMD propose un bundle UNCHARTED : Legacy of Thieve Collection avec ses processeurs Ryzen 5000. L’entreprise ne proposait en revanche plus de bundle pour ses cartes graphiques. Lacune désormais corrigée avec un nouveau bundle Raise the Game octroyant un ou deux titres pour l’achat d’une Radeon RX 6000.

© AMD

Les deux jeux en question sont Dead Island 2 et The Callisto Protocol. AMD offre le premier pour l’acquisition de n’importe quelle carte graphique de sa série Radeon RX 6000, de l’accessible RX 6400 à l’onéreuse RX 6950 XT. À partir de la Radeon RX 6600, les clients obtiennent aussi le jeu The Callisto Protocol. Ce bundle est valable depuis hier 9 heures (Eastern Time) et se terminera le 4 février 2023 à 23:59:59 ET ou au moment de l’épuisement des stocks de codes. La date limite pour récupérer les codes est fixée au 4 mars 2023. En France, l’offre est disponible sur le magasin officiel d’AMD ou auprès de LDLC, TopAchat et Infomax. Enfin, vous le constatez, les deux Radeon RX 7000 récemment officialisées ne font pas partie de cette offre promotionnelle pour l’instant. AMD les intégrera peut-être au moment de leur sortie, prévue le 13 décembre prochain.

© AMD

Deux jeux d’horreur

Dead Island 2 et The Callisto Protocol ne sont pas encore parus. Le premier, édité par Deep Silver, paraîtra le 3 février 2023 ; le second, édité par KRAFTON, Inc., le 2 décembre 2022. Ce sont deux jeux appartenant aux genres horreur et survie. Comme son prédécesseur, Dead Island 2 se déroule en pleine apocalypse zombie. The Callisto Protocol se déroule dans univers SF et semble fortement inspiré de Dead Space.

Voici le pitch de Dead Island 2 : “Un virus mortel ravage Los Angeles et transforme ses habitants en zombie. Vous avez été mordu mais vous êtes immunisé. Découvrez la vérité sur l’épidémie et comprenez qui ou ce que vous êtes.”

Celui de The Callisto Protocol : “Dans ce survival horror narratif à la troisième personne se déroulant 300 ans dans le futur, le joueur incarnera Jacob Lee, un homme victime de son destin envoyé croupir dans la prison de Fer Noir, un pénitencier de sécurité maximale situé sur Callisto, une lune de Jupiter. Lorsque les détenus commencent à se transformer en créatures monstrueuses, la prison est plongée dans le chaos. Pour survivre, Jacob doit s’échapper de la prison de Fer Noir. Peu à peu, tous les secrets macabres enfouis sous la surface de Callisto se révèleront à lui. Jacob devra adapter ses techniques de combat, une combinaison unique de tir et de corps à corps, pour vaincre des créatures qui ne cessent d’évoluer. Il devra également explorer les lieux pour déverrouiller de nouvelles armes, équipements et compétences afin d’échapper aux dangers et aux horreurs de la lune morte de Jupiter.”

Les configurations minimales et recommandées n’ont pas encore été communiquées. Si vous ne prévoyez pas d’acheter une Radeon mais que ces deux jeux vous attirent, vous pouvez précommander Dead Island 2 au prix de 60 euros sur l’Epic Games Store, The Callisto Protocol sur Steam au même tarif.

