Test Ryzen 9 7900 et Ryzen 5 7600 : Zen 4 sans le facteur X

Le 10 janvier, la famille Ryzen 7000 accueillera de nouveaux membres, les Ryzen 7000 non-X à 65 W de TDP. Nous avons examiné les performances de deux représentants, les Ryzen 9 et Ryzen 5, en gaming et en applicatif. Aussi convaincants que les versions X malgré le TDP plus restreint ?

C’est demain que seront commercialisés les Ryzen 7000 non-X officialisés lors du CES 2023 : les Ryzen 9 7900, Ryzen 7 7700 et Ryzen 5 7600. À l’instar des Ryzen 7000X lancés l’année dernière, ces nouvelles puces profitent d’une gravure en 5 nm par TSMC et de l’architecture CPU Zen 4. Leur TDP est toutefois rabaissé à 65 W, contre 105 / 120 W pour les Ryzen 7000X. Avec quelle incidence sur les performances ? Réponse dans ce test, qui porte sur les Ryzen 9 7900 et Ryzen 5 7600, et qui a été réalisé en partenariat avec Igor Wallossek.

© Igor’s LAB

Avant tout, rappelons les forces en présence et les conditions de test. Les caractéristiques principales des processeurs Ryzen 7000 sont consignées dans le tableau ci-dessous. Il mêle les Ryzen 7000X, les Ryzen 7000 non-X ainsi que les Ryzen 7000X3D. Rappelons que ces derniers débarqueront le mois prochain.

Ryzen 7000 : quelle gamme, quels prix ?

Processeur Cœurs / Threads Fréquence de Base / Boost

(Basis/Turbo) Cache L2 + L3 TDP Prix de vente recommandé Prix actuel en dollars Prix actuel en euros AMD Ryzen 9 7950X3D 16/32 4,2/5,7 GHz 16+64+64 Mo 120 W – – – AMD Ryzen 9 7950X 16/32 4,5/5,7 GHz 16+64 Mo 170 W 849 euros / 699 dollars 567,98 dollars 651,83 euros AMD Ryzen 9 7900X3D 12/24 4,4/5,6 GHz 12+64+64 Mo 120 W – – – AMD Ryzen 9 7900X 12/24 4,7/5,6 GHz 12+64 Mo 170 W 669 euros / 549 dollars 438,98 dollars 551,87 euros AMD Ryzen 9 7900 12/24 3,7/5,4 GHz 12+64 Mo 65 W 429 dollars – – AMD Ryzen 7 7800X3D 8/16 4,4/5,0 GHz 8+32+64 Mo 120 W – – – AMD Ryzen 7 7700X 8/16 4,5/5,4 GHz 8+32 Mo 105 W 479 euros / 399 dollars 343,98 dollars 404,22 euros AMD Ryzen 7 7700 8/16 3,8/5,3 GHz 8+32 Mo 65 W 329 dollars – – AMD Ryzen 5 7600X 6/12 4,7/5,3 GHz 6+32 Mo 105 W 359 euros / 299 dollars 247,98 dollars 288,65 euros AMD Ryzen 5 7600 6/12 3,8/5,1 GHz 6+32 Mo 65 W 229 dollars – –

Test des Ryzen 9 7950X et Ryzen 7 7700X : Zen 4 amorce sereinement l’ère AM5

Plateformes de test

Au sujet des conditions de test, la plateforme AM5 pour les Ryzen 9 7950X, Ryzen 9 7900X, Ryzen 7 7700X et Ryzen 5 7800X consiste en une carte mère MSI MEG X670E ACE avec 32 Go (2 x 16 Go) de mémoire Corsair Dominator RGB DDR5-6000. Les puces en AM4 (Ryzen 9 5950X, Ryzen 9 5900X, Ryzen 7 5800X et Ryzen 7 5800X3D) prennent place sur une carte mère MSI MEG X570 Godlike avec toujours 32 Go de RAM Corsair Dominator , mais de type DDR4-3200. Enfin, la plateforme Intel LGA1700 pour les Core Intel (Core i9-13900K, i9-12900K, Core i7-12700K, Core i5-13600K) mobilise une carte mère MSI MEG Z690 Ace et 32 Go de mémoire Corsair Dominator RGB DDR5-6000.

© Igor’s LAB

L’alimentation commune à toutes ces configurations est la Be Quiet! Dark Power Pro 12 1500 watts. La carte graphique, la MSI Radeon RX 6950XT Gaming X Trio OC. Quant au ventirad, c’est un système de watercooling Alphacool Core custom avec de la pâte thermique Alphacool Apex. Le système d’exploitation est la dernière version de Windows 11 Pro 2H22.

© Igor’s LAB

Performances dans les jeux des Ryzen 7000

Commençons pas le plat de résistance pour beaucoup de clients, les performances dans les jeux. Nous avons effectué des comparaisons en HD (1280 x 720 pixels), en Full HD (1920 x 1080 pixels) et en WQHD (2560 x 1440 pixels). Voici la liste exhaustive de notre panel de jeux : Anno 1800, Far Cry 6, Shadow of The Tomb Raider, Total War Troy, Watch Dogs Legion, Wolfenstein Young Blood et Wolrd War Z.

En 720p, le Ryzen 9 7900 se positionne derrière le Ryzen 5 7600X ; le Ryzen 5 7600 se glisse entre les Core i5-13600K et Core i7-12700K. Les écarts restent assez faibles, de l’ordre de 7 images par seconde entre les deux extrêmes. En revanche, même le Ryzen 5 7600 devance assez nettement les Ryzen 5000X de précédente génération, avec une avance de presque 29 images par seconde sur le Ryzen 9 5950X. Le Ryzen 7 7800X3D, un temps roi pour le jeu en 1440p, reste toutefois hors de portée des puces Zen 4 non-X dans cette définition.

En Full HD, la plus grande quantité de cœurs CPU du Ryzen 9 7900 joue en sa faveur : le Ryzen colle toujours au Core i5-13600K, avec 245,4 images par seconde de moyenne, mais creuse un bel écart sur le Ryzen 5 7600 et sa moyenne de 231,6 IPS. Ce dernier reste devant les Ryzen 5000X, avec une avance d’un peu moins de 15 IPS sur le Ryzen 9 5950X.

Terminons pas le QHD, une définition dans laquelle les Raptor Lake d’Intel s’illustrent. Sans surprise, avec une moyenne de 185,9 IPS, le Ryzen 5 7600 est le moins performant des processeurs de nouvelle génération. Quant au Ryzen 9 7900, distancé par le Core i5-13600K, il offre un framerate moyen quasiment équivalent à celui du Ryzen 9 7900X.

Ryzen 7000 : performances benchmarks et applications professionnelles

Venons-en maintenant aux benchmarks synthétiques et aux applications professionnelles. Vous trouverez ci-dessous les prestations des processeurs dans Cinebench R23, Blender, AutoDesk CAD ou encore Inventor 2021 Pro. Nous ne commenterons pas chaque prestation, tous ces résultats étant assez spécifiques. Dans l’ensemble, les Ryzen 9 7950X et Core i9-13900K se démarquent, avec des hiérarchies différentes selon les scénarios. Le Ryzen 9 7900 ne déçoit pas étant donné son TDP, tandis que le Ryzen 5 7600 est logiquement plus à la peine dans les tâches fortement multi-threadées.

Cinebench R23

Inventor 2021

AutoCAD 2021

Divers

Consommation et efficacité énergétique

Vous le constatez, en matière de performances pures, les gains générationnels sont là. Mais quid de la consommation et de l’efficacité énergétique de ces Ryzen ?

Dans les jeux, les Ryzen 9 offrent rarement le meilleur rapport watts / images par seconde. Le Ryzen 9 7900 ne déroge pas à cette règle. Il fait mieux que le Ryzen 9 7900X en la matière et figure parmi les bons élèves, sans pour être la tête de classe. Et pour cause : ce titre revient désormais au Ryzen 5 7600, nouveau champion de l’efficacité énergétique dans les jeux, dans les trois définitions (720p, 1080p et 1440p). Il bat les Ryzen 5 7600X et Ryzen 7 5800X3D, souvent de très peu.

Dans les applications professionnelles, les Ryzen 5 7600 et surtout le Ryzen 7 7900 affichent d’excellents rendements, d’autant plus au regard de ses performances pour ce dernier.

Ryzen 7000 non-X : pas grand chose à redire !

Dans l’ensemble, les performances correspondent à celles auxquelles nous nous attendions pour des puces Zen 4 bridées à 65 W de TDP. Pour la majorité des utilisateurs, au regard de l’efficacité énergétique supérieure, la perte de performance par rapport aux Ryzen 7000X est tout à fait acceptable.

Naturellement, ces processeurs à 65 W de TDP se veulent plus attractifs que leurs homologues à 105 / 120 W de TDP, avec des prix officiels quelques dizaines de dollars inférieurs à ceux des Ryzen 7000X. En cette veille de sortie, AMD n’a toujours pas communiqué les prix en euros. Une réalité à rappeler cependant : depuis le Black Friday, les tarifs des Ryzen 7000X sont bien inférieurs à ceux recommandés à leur lancement ; à tel point qu’en dollars, ils se rapprochent de ceux préconisés pour les Ryzen 7000 (voir tableau en début d’article).

Nous sommes donc curieux de connaître à quels montants se négocieront les Ryzen 7000 non-X. Économie du ventirad mise à part (ceux fournis, notamment le Wraith Prism, devraient satisfaire à la plupart des usages), l’écart de prix entre les deux gammes pourrait être mince.

Enfin, nous attendons aussi de voir ce que va proposer la concurrence, Intel, avec ses Raptor Lake non-K à 65 W de PBP. Plusieurs de ces puces pourront se prévaloir d’une quantité plus élevée de cœurs CPU rapport aux Ryzen de même série, une caractéristique qui pourrait les rendre plus attractives et alléchantes pour les acheteurs. En outre, la plateforme Raptor Lake est globalement moins onéreuse grâce aux cartes mères série 600 et à la prise en charge de la mémoire DDR4, contre DDR5 uniquement pour les Ryzen 7000.