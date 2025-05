AMD signe un gros contrat avec TSMC pour ses prochains processeurs en 2 nm

AMD a récemment déclaré que le procédé de gravure en 2 nanomètres (nm) de TSMC était, à ce jour, le plus avancé parmi toutes les options disponibles. Cette affirmation a été partagée lors d’une interview accordée par un vice-président senior de l’entreprise, relayée par le média coréen Chosun Biz. La société américaine a également confirmé qu’elle serait la première à exploiter cette technologie pour ses futurs processeurs serveurs de la gamme EPYC Venice, dont la sortie est prévue l’année prochaine.

Le processus 2 nm de TSMC, baptisé N2, est au centre de la stratégie d’AMD pour améliorer l’efficacité énergétique et les performances de ses puces destinées aux centres de données. Cette adoption précoce a d’ailleurs été officialisée il y a quelques semaines par la PDG Lisa Su, lors d’un déplacement sur un site de TSMC en Arizona. AMD est donc le premier acteur majeur à s’engager publiquement sur cette technologie, dans un contexte où des concurrents comme Intel ou Samsung développent également leurs propres solutions en 2 nm.

Concernant la feuille de route produit, les EPYC Venice reposeraient sur les architectures Zen 6 et Zen 6C, avec des configurations allant jusqu’à 8 CCDs, combinant jusqu’à 96 cœurs classiques et 256 cœurs denses, et embarquant 128 Mo de cache L3 par CCD. Parallèlement, AMD prévoit aussi de renforcer sa présence dans le segment des serveurs milieu et entrée de gamme grâce à ses nouveaux processeurs EPYC 4005 “Grado”.

Malgré cet engagement fort envers TSMC, AMD affirme ne pas exclure une collaboration avec d’autres fondeurs. Le vice-président senior précise que des discussions sont en cours avec plusieurs partenaires potentiels, dans le but de proposer la meilleure offre possible à ses clients. Samsung Foundry est cité comme une option crédible en cas de diversification des sources d’approvisionnement.

Enfin, AMD annonce une croissance de 57 % de son activité datacenter au premier trimestre 2025, et anticipe une dynamique similaire pour les trimestres à venir, soutenue par l’introduction progressive de ses nouvelles gammes de processeurs.