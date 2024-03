Android 15 va bloquer certaines apps obsolètes, êtes vous concernés ?

©Google

Après avoir sorti Android 14 à la fin de l’année 2023, il est logique que Google se tourne vers la prochaine version de son système d’exploitation mobile : Android 15. Celle-ci devrait, comme d’habitude, apporter quelques nouveautés aux utilisateurs de smartphones utilisant cet OS.

Bien qu’il n’ait pas encore été annoncé officiellement, il est d’ores et déjà possible de glaner certaines informations sur Android 15. Par exemple, cette mise à jour devrait être l’occasion pour les widgets de faire leur grand retour. Plus intéressant encore, Android 15 devrait accueillir une API permettant de retrouver son téléphone perdu même s’il est éteint.

Évidemment, comme toute mise à jour, cette nouvelle version du système d’exploitation devrait aussi s’accompagner de quelques compromis. Notamment en ce qui concerne la compatibilité avec les applications les plus anciennes.

En effet, il semblerait que Google prévoit de rendre l’installation de certaines applications Android virtuellement impossible avec la sortie d’Android 15. Principalement celles d’Android Marshmallow (la version 6.0 de l’OS).

Google veut bloquer les applications dangereuses

Le géant de Mountain View prend cette décision en raison des nouvelles exigences minimales de son OS, ces dernières pouvant entrer en conflit avec les applications obsolètes. Cette information provient de la dernière version de prévisualisation des développeurs d’Android 15.

Dans celle-ci, Google envisage de demander aux applications de cibler au moins Android 7.1, correspondant à la version SDK 23 (Android 15 serait la version 35 du kit de développement). Ce genre de blocage n’est pas surprenant et ne devrait pas impacter négativement la plupart des utilisateurs.

En effet, la plupart des applications étant régulièrement mises à jour pour suivre les exigences de l’OS, seule une poignée d’anciens jeux ou d’apps abandonnées pourraient être concernées. Qui plus est, cette décision vise également à contrer les développeurs malveillants qui pourraient cibler des versions SDK plus anciennes pour contourner la sécurité d’Android.

Si cela peut être synonyme de déception pour certains usagers, cette initiative de Google est pour le mieux. De plus, cela ne signifie pas la mise à mort des applications obsolètes pour autant. Les personnes désireuses de jouer à un ancien jeu pourront toujours utiliser le sideloading pour les installer.

Pour ce faire, il suffira d’utiliser l’outil Android Debug Bridge (ADB) et d’utiliser une commande spécifique : adb install –bypass-low-target-sdk-block FILENAME.apk. Finalement cette initiative de Google est plutôt bienvenue. Elle permettra de protéger l’intégrité du système d’exploitation ainsi que les smartphones des usagers sans trop restreindre leur choix d’application.

