Apple contraint de supprimer des applis de rencontre LGBT en Chine

Apple a supprimé les applications de rencontre gay Blued et Finka de son App Store en Chine à la demande du régulateur chinois, dans un contexte de censure numérique renforcée et de pression croissante sur la communauté LGBTQ+.

Apple a confirmé avoir supprimé les applications de rencontre Blued et Finka de son App Store en Chine, à la suite d’un ordre émis par la Cyberspace Administration of China (CAC), l’autorité centrale de régulation d’internet du pays. Cette décision s’inscrit dans un contexte de renforcement des restrictions numériques imposées par Pékin aux plateformes étrangères et locales.

Se conformer avec les lois locales

Selon une déclaration transmise à CNBC, Apple a expliqué que le retrait de ces deux applications résultait d’une obligation légale.

« Sur la base d’un ordre de la Cyberspace Administration of China, nous avons retiré ces deux applications de la vitrine chinoise uniquement », a indiqué le groupe, ajoutant que certaines versions des applications étaient déjà indisponibles ailleurs.

Une version allégée de Blued, baptisée Blued Lite, reste néanmoins téléchargeable en Chine.

Le média The Wire avait été le premier à signaler la disparition de ces applications au cours du week-end précédent.

Pékin renforce son contrôle sur l’AppStore et le PlayStore

Le retrait de Blued et Finka illustre la poursuite du resserrement du contrôle exercé par les autorités chinoises sur les contenus et les plateformes en ligne. Depuis plusieurs années, la CAC multiplie les interventions directes auprès des entreprises technologiques étrangères.

En 2022, l’application américaine Grindr avait déjà été retirée de l’App Store chinois dans le cadre d’une campagne visant à éliminer les contenus jugés « illégaux » ou « inappropriés ».

En 2023, la Chine a imposé une obligation d’enregistrement et de licence gouvernementale à toutes les applications disponibles sur les stores locaux, entraînant le retrait massif d’applications étrangères.

En avril 2024, Apple avait également supprimé WhatsApp et Threads de Meta à la demande de la CAC, pour des raisons de sécurité nationale.

Un signal supplémentaire pour la communauté LGBT

Le retrait de Blued et Finka s’ajoute à une série d’initiatives perçues comme une restriction accrue de la visibilité des communautés LGBT en Chine. Ces dernières années, plusieurs organisations militantes ont été dissoutes, notamment le Beijing LGBT Center, fermé en 2023.

Bien que l’homosexualité ait été dépénalisée en 1997, le mariage entre personnes de même sexe reste non reconnu par la législation chinoise. Dans ce contexte, la suppression d’applications dédiées à la communauté LGBTQ+ accentue les inquiétudes quant à la régression de l’espace numérique et associatif pour les minorités sexuelles dans le pays.

Apple pris en étau entre conformité et éthique

La Chine constitue le plus grand marché étranger d’Apple, ce qui pousse l’entreprise à se conformer strictement aux décisions locales. Toutefois, ces retraits répétés soulèvent des critiques à l’international sur le rôle du géant américain dans la mise en œuvre de la censure numérique chinoise.

Apple n’a pas commenté la nature exacte des violations reprochées aux deux applications, se limitant à rappeler qu’elle « respecte les lois en vigueur dans les pays où elle opère ».