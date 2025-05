La Chine recrute un ingénieur sud-coréen pour s’améliorer dans un domaine précis

L’Université de technologie de Hubei, située à Wuhan, a nommé Lee Young-hee, chercheur principal sud-coréen, à la tête d’un centre de recherche. Lee se concentre désormais sur l’étude des matériaux quantiques à faible dimension en Chine. Les recherches sont menées dans un centre de recherche, avec un rapport indiquant que l’installation a été créée pour développer de nouveaux matériaux, de nouvelles énergies, l’optoélectronique, les technologies de l’information, les domaines biomédicaux et les industries connexes dans la province de Hubei.

Le poste de Lee est un rôle à temps plein. L’une des raisons pour lesquelles il a choisi de déménager dans un autre pays est qu’il n’a pas pu occuper un poste approprié en Corée du Sud. La dernière nomination n’est que l’un des nombreux cas où la Chine recrute activement des talents sur les marchés étrangers pour stimuler ses ambitions dans le domaine des semi-conducteurs. Bien que les recherches menées par Lee Young-hee ne visent peut-être pas à établir une domination chinoise sur le marché de la génération de puces actuelle, elles pourraient être déterminantes pour la décennie à venir.

L’université a attribué à Lee Young-hee le nouveau poste en novembre de l’année dernière. Le South China Morning Post a déclaré que le chercheur est également membre étranger de l’Académie chinoise des sciences depuis 2021. Bien que l’on puisse supposer que les autorités ont tenté de débaucher le ressortissant sud-coréen pour servir l’intérêt national du pays, Lee a décidé de lui-même qu’il souhaitait s’installer en Chine après n’avoir pas pu obtenir un poste de haut niveau dans son pays d’origine après sa retraite.

L’expert en semi-conducteurs a également soumis un plan de recherche au ministère sud-coréen des sciences pour poursuivre ses recherches dans son pays d’origine, mais il semble que sa soumission ait pu être rejetée ou non prise au sérieux. À l’Université de technologie de Hubei, Lee a été cité comme disant qu’il espère que le centre réunira l’expertise scientifique, partagera les ressources avec les universités locales et étrangères et favorisera les jeunes talents.

Avant sa retraite, Lee était professeur et directeur du Centre de physique des nanostructures intégrées à l’Université de Sungkyunkwan à Suwon, au sud de Séoul, où il a travaillé depuis 2001. Il n’y a aucune indication qu’un ministère sud-coréen pertinent ait pris note du nouveau rôle de Lee, il n’est donc pas possible de commenter l’existence éventuelle de tensions croissantes entre les deux pays à cause de cela.