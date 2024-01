Apple M3 Ultra : le Mac Studio serait le seul à recevoir la puce dès mi-2024

Avec ses potentiels 32 cœurs CPU et 80 cœurs GPU, la M3 Ultra devrait envoyer du lourd. Apple la lancerait dès cet été, mais possiblement juste pour un Mac, le Mac Studio.

© Apple

Fin octobre, Apple a lancé sa famille de puces M3. Celle-ci comprend trois membres : la M3 « standard », la M3 Pro et la M3 Max. Les précédences généalogies, celles des M1 et M2, suggèrent que la marque à la pomme agrandira bientôt cette série avec une M3 Ultra pour équiper ses ordinateurs les plus haut de gamme ; plus tôt que prévu, mais avec une incertitude quant au Mac Pro.

Jusqu’à présent, les rumeurs suggéraient qu’Apple dégainerait de nouveaux Mac Pro et Mac Studio dotés de puces M3 Ultra au plus tôt dans le courant de l’été 2024, plus vraisemblablement au cours du deuxième semestre.

À lire > Apple ferait renaitre l’iMac Pro avec un modèle 32 pouces prévu pour 2025

Pas de mise à jour pour le Mac Pro ?

Dans un article de TrendForce, qui traite principalement de TSMC (le fondeur qui fabrique les processeurs d’Apple), l’auteur stipule que la M3 Ultra fera ses débuts à la mi-2024 ; seulement notre confrère n’évoque que le Mac Studio, il ne fait aucune référence au Mac Pro.

Certains de confrères voient dans cette absence un aveu, d’autant plus que des rumeurs suggérant l’abandon du Mac Pro circulent depuis quelques mois ; pour notre part, nous serions bien moins catégoriques : ce n’est peut-être qu’un oubli, et dans le cas contraire, rien n’exclut une mise à jour ultérieure de ce modèle avec la M3 Ultra.

En l’état, les Mac Pro et Mac Studio mobilisent tous deux une M2 Ultra ; Apple propose aussi le Mac Studio avec une M2 Max. L’écart de prix entre ces deux ordinateurs est conséquent : le Mac Pro se négocie au moins 8299 euros, tandis que le Mac Studio est vendu à partir de 4799 euros avec la puce Ultra.

Par le passé, à l’ère des Mac armés de processeurs Intel, le Mac Pro avait l’avantage de prendre en charge des modules d’extension mémoire et GPU dédié, lesquels permettaient une mise à niveau ; ce n’est plus le cas désormais. Cette machine reste tout de même le fleuron d’Apple.

Quoi qu’il en soit, n’attendez pas la M3 Ultra dans avant plusieurs mois. Selon de précédentes données, cette puce mobiliserait jusqu’à 32 cœurs CPU et 80 cœurs GPU.

Source : TrendForce