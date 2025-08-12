Apple préparerait un MacBook pas cher avec une puce d’iPhone 16 Pro

Apple pourrait lancer un MacBook pas cher à seulement 599 dollars, mais avec une spécificité. En effet, ce dernier pourrait être doté d’une puce d’iPhone 16 Pro.

Apple serait sur le point de lancer son MacBook le plus abordable à ce jour, avec un prix de départ potentiel de 599 dollars, visant ainsi directement le marché des ordinateurs portables Windows à budget limité. Cette stratégie pourrait marquer la manœuvre de tarification la plus agressive d’Apple dans le secteur des ordinateurs portables depuis le lancement du MacBook Air original en 2008.

Un prix agressif face à la concurrence

Selon des sources de la chaîne d’approvisionnement citées par Digitimes, le nouveau MacBook économique d’Apple pourrait démarrer à 599 ou 699 dollars. Ce positionnement tarifaire placerait directement dans sa ligne de mire les ordinateurs portables d’entrée de gamme de Dell, HP et d’autres fabricants de PC. La production de masse de cet appareil devrait commencer au cours du trimestre en cours, suggérant un lancement possible d’ici la fin de l’année ou début 2026.

Un MacBook avec une puce A18 Pro

Le rapport semble confirmer des rumeurs antérieures selon lesquelles ce MacBook serait équipé du SoC A18 Pro, le même processeur que celui des iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max. L’appareil serait doté d’un écran de 12,9 pouces, légèrement plus petit que la dalle de 13,6 pouces du MacBook Air. Les autres spécifications restent encore inconnues, mais davantage de détails devraient émerger dans les semaines à venir.

Les informations proviennent d’initiés de Quanta, un fabricant taïwanais qui produit des appareils pour plusieurs entreprises technologiques américaines, dont Apple, Dell et HP. Quanta serait chargé de l’assemblage du nouveau MacBook, bien qu’il ne soit pas encore connu quelle usine chinoise sera responsable de la production.

Apple is preparing to shake up the notebook market with an all-new ultra-low-cost MacBook, according to supply chain sources. Some components are expected to enter mass production by… pic.twitter.com/UTIC94Kjsb — Jukan (@Jukanlosreve) August 11, 2025

En juin, l’analyste Apple Ming-Chi Kuo a affirmé qu’Apple visait à augmenter ses expéditions de MacBook pour atteindre leur pic d’environ 25 millions d’unités, et s’attendait à un boost significatif grâce à ce nouveau modèle. La société prévoit apparemment d’expédier entre 5 et 7 millions d’unités du nouvel ordinateur portable l’année prochaine, ce qui en ferait potentiellement une partie clé de la stratégie MacBook d’Apple.

Un Mac nettement moins cher pour attirer les masses

Actuellement, le Mac le moins cher disponible est le Mac mini de bureau, également au prix de 599 dollars. Le dernier modèle a un encombrement réduit par rapport à son prédécesseur, mais offre des améliorations de performance significatives grâce aux nouvelles puces M4 et M4 Pro. Il est également livré avec 16 Go de mémoire unifiée dans la configuration de base, ce qui en fait une option attrayante pour les personnes disposant d’un budget limité.

Sur le front des ordinateurs portables, le modèle le plus abordable est actuellement le MacBook Air 13 M4, avec un prix de détail conseillé de 999 dollars, mais qui peut être trouvé sur Amazon à environ 799 dollars pour la version de base. Cette version d’entrée de gamme de 13 pouces est livrée avec 16 Go de RAM et un disque SSD de 256 Go.