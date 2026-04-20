iOS 27 : le changement discret qui pourrait plaire au plus grand nombre

Apple prévoirait d’intégrer à iOS 27 des fonctions d’annulation et de rétablissement pour la gestion de l’écran d’accueil, tout en mettant l’accent sur la stabilité du système et l’autonomie de la batterie.

Selon des informations publiées par Mark Gurman de Bloomberg dans sa newsletter Power On ce week-end, Apple travaillerait sur une nouvelle fonctionnalité pour l’écran d’accueil dans iOS 27, permettant aux utilisateurs d’annuler ou de rétablir des modifications apportées à leur disposition d’icônes et de widgets.

Une option intégrée au menu de personnalisation existant

Concrètement, ces boutons « annuler » et « rétablir » s’intégreraient dans le menu qui apparaît déjà lorsqu’on effectue un appui long sur l’écran d’accueil. Ce menu propose actuellement quatre options : ajouter un widget, personnaliser, modifier le fond d’écran et modifier les pages. Les deux nouveaux boutons viendraient donc s’y ajouter, sans modifier le fonctionnement général de cette interface.

Cette évolution permettrait à un utilisateur qui déplace ou supprime une icône par erreur de revenir en arrière sans avoir à tout refaire manuellement. À l’inverse, si une modification annulée s’avère finalement intéressante, il serait possible de la restaurer. La profondeur de l’historique disponible, c’est-à-dire le nombre d’actions pouvant être annulées, n’est pas encore précisée.

iOS 27 davantage axé sur la stabilité

Cette fonctionnalité s’inscrit dans une version d’iOS qui, selon les rumeurs circulant jusqu’ici, ne devrait pas apporter de changements majeurs. Apple orienterait principalement iOS 27 vers l’amélioration des performances et de la stabilité du système, ce qui pourrait également se traduire par une meilleure autonomie de la batterie.

Du côté des nouveautés plus visibles, iOS 27 intégrerait par ailleurs un curseur lié à l’effet Liquid Glass, l’interface visuelle introduite récemment, afin de permettre aux utilisateurs d’ajuster plus finement son rendu, au-delà des deux modes actuels, transparent et teinté.

Apple devrait présenter iOS 27 lors de la WWDC26, prévue dans un peu moins de deux mois.