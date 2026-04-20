Windows 11 va laisser des IA agir à votre place directement depuis la barre des tâches

Microsoft s’apprête à transformer la barre des tâches de Windows 11 en un centre d’automatisation où des agents d’IA, qu’ils soient internes ou développés par des tiers, pourront désormais effectuer des actions concrètes et manipuler des données directement sur le bureau des utilisateurs.

Microsoft a publié les versions 26100.8313 et 26200.8313 de Windows 11 dans le canal Release Preview, et les notes de mise à jour révèlent une nouveauté qui mérite attention : l’entreprise prépare l’intégration d’agents d’intelligence artificielle directement dans la barre des tâches du système d’exploitation.

Une approche différente de Copilot

Cette annonce intervient dans un contexte particulier. Face aux critiques d’une partie de ses utilisateurs, Microsoft avait récemment renoncé à étendre Copilot à des applications simples comme le Bloc-notes, l’outil Capture, Photos ou encore les Widgets. Mais cette concession ne signifie pas pour autant un retrait de l’IA dans Windows 11. La stratégie semble plutôt se recentrer sur un autre vecteur : les agents.

La distinction est notable. Contrairement à un assistant classique qui se contente de répondre à des questions, ces agents sont conçus pour agir. Ils peuvent opérer sur plusieurs applications à la fois, résumer du contenu affiché à l’écran, extraire des données, ou encore automatiser certaines tâches sans intervention directe de l’utilisateur.

Microsoft 365 Researcher, premier exemple concret

Le premier agent mis en avant par Microsoft est Microsoft 365 Researcher, inclus dans l’abonnement Microsoft 365 Copilot. Son fonctionnement repose sur un principe simple : l’utilisateur soumet une question ou un sujet de recherche, l’agent travaille en arrière-plan, et Windows envoie une notification lorsque le rapport est prêt. L’icône Microsoft 365 Copilot dans la barre des tâches sert de point d’entrée pour suivre la progression.

Cette fonctionnalité est donc conditionnée à un abonnement Microsoft 365. Les utilisateurs qui n’en disposent pas ne pourront pas accéder à cet agent en particulier. Par ailleurs, si Copilot a été supprimé du système, l’accès aux applications IA de Microsoft sera également bloqué.

L’ouverture aux développeurs tiers

Ce qui retient davantage l’attention, c’est que la barre des tâches sera ouverte aux agents développés par des tiers. Les éditeurs de logiciels pourront donc créer et distribuer leurs propres agents, qui s’intégreront dans cet écosystème directement depuis Windows. C’est une évolution structurelle : Microsoft ne cherche pas seulement à promouvoir ses propres outils, mais à faire de Windows 11 une plateforme d’accueil pour une gamme plus large d’agents IA.

Ce chantier n’est pas nouveau. Microsoft avait introduit le concept d’agents dans la barre des tâches dès 2025, avec la notion de « Ask Copilot ». Plusieurs mois de développement auront donc été nécessaires avant d’en arriver à cette phase de déploiement en canal Release Preview.

Un déploiement progressif

Pour l’heure, la fonctionnalité est disponible dans le canal Release Preview, une étape qui précède généralement la mise à disposition au grand public. Microsoft n’a pas précisé de date de déploiement général. Les agents restent par ailleurs présentés comme optionnels : leur présence dans la barre des tâches ne s’impose pas à tous les utilisateurs, mais dépend des applications et abonnements dont ils disposent.